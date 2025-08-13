我是廣告 請繼續往下閱讀

美國終極格鬥冠軍賽（UFC）與派拉蒙公司（Paramount）正式簽下史上最豐厚的轉播合約，自2026年起為期七年、平均每年價值11億美元，所有賽事將於串流平台Paramount+播出，部分重量級賽事將於CBS同步直播。UFC執行長白大拿（Dana White）透露，他將於8月28日前往華府會見美國總統川普（Donald Trump）與其女兒伊凡卡（Ivanka），討論明年7月4日國慶日期間於白宮舉辦特別賽事的細節。根據《美聯社》報導，這份金額遠超現行ESPN每年約5.5億美元的合約，也讓UFC內容整合至單一平台，粉絲不再需支付額外的付費觀看費用。派拉蒙亦計畫未來爭取美國以外的轉播權。川普上月表示，希望在美國建國250週年之際，於白宮南草坪搭建臨時場地舉行UFC比賽，預計吸引兩萬名觀眾入場。White直言：「這場比賽一定會成真，這將是史上唯一的一場。」在接受CBS專訪時，白大拿被問及這場賽事的計畫時回應：「一定會舉辦，這是肯定的。」「我昨晚和他談過──我是指總統。我月底會去拜訪他，我們會坐下來聊，屆時我會向他透露我們的計畫，看看他想怎麼辦，但沒錯，這場比賽一定會辦。」身為全球頂級綜合格鬥（MMA）聯盟UFC的總裁，白大拿如此表示。白大拿並透露，當總統致電邀請他籌辦這場比賽時，還特別說：「我希望伊凡卡能參與。」隨後伊凡卡便與他聯繫，雙方開始討論各種可能性。依計畫，這場MMA之夜將成為美國《獨立宣言》250週年慶祝活動的一部分。該系列活動自7月4日啟動，將持續一整年。自好友川普二度當選美國總統後，白大拿的公眾形象進一步提升。2024年11月6日，川普在勝選演說時甚至邀請他登上舞台同慶。川普也是UFC賽事的常客。白大拿盛讚派拉蒙及新任董事長暨執行長David Ellison的遠見與魄力，稱對方是「有膽識、敢冒險的商業夥伴」，非常符合UFC的作風。這筆天價合約預料將大幅提升選手薪資，白大拿表示「每次我們贏了，大家都會跟著贏」，並否認傳統付費觀看（PPV）模式已死，未來仍會視情況保留PPV賽事。此外，UFC經典賽事影片在重播收視表現亮眼，白大拿希望在ESPN合約到期後，為這些珍貴影像找到新家。隨著與派拉蒙的合作展開，UFC仍需確定旗下節目如《The Ultimate Fighter》、《Road To UFC》及《Dana White’s Contender Series》的播出安排，以及是否調整傳統晚上10點開打的時間。白大拿最後強調，UFC的目標不只是成為全球最大格鬥賽事，更要挑戰NFL、NBA及全球足球的地位，向世界最受歡迎、最具價值的體育賽事邁進。