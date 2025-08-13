我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣家庭兼具愛與陪伴，讓許多網友直呼相當罕見。（圖／林逸欣 Shara FB）

▲林逸欣（右）分享成長影片，爸爸（左）、媽媽溫柔陪伴感動許多觀眾。（圖／林逸欣 Shara FB）

藝人林逸欣和科技業老公Tony登記多年，於本月2日舉辦婚禮，在婚禮上也播放了她親手剪輯的影片，在影片的12分鐘裡呈現了林逸欣父母用愛灌溉子女的成長過程，成為粉絲熱烈討論的焦點。影片中，林逸欣父母不僅細心記錄童年生活，也在生活中給予實際陪伴，像是在節日準備小驚喜、學校表演到場支持，讓觀眾直呼這樣的家庭比有錢更難得。影片流出後，林逸欣也被網友形容為被愛富養長大的女孩，夫妻間互動溫馨，親子感情緊密，是教科書級的家庭範例。相比之下，許多孩子可能在單親家庭或經濟壓力下成長，還有人曾目睹父母長期爭吵或家暴，就有一名網友在PTT好奇發文詢問，像林逸欣這樣幸福完整的家庭，在台灣到底是多數還是少數。許多網友認為，像林逸欣這種家庭在台灣非常少見，真正能兼顧財富、愛與陪伴的家庭更顯珍貴。很多家庭就算經濟條件優渥，父母也不一定會將時間投入孩子身上，大部分家長因工作繁忙或其他因素，很難全程參與孩子生活，而能夠既有愛又有時間陪伴孩子的情況，幾乎是非常稀少。貼文一出，網友紛紛留言，表示：「邊看眼淚一邊掉，想擁有同樣支持與鼓勵」、「根本人生勝利組」、「上輩子一定做了好事」。粉絲也分享受啟發，希望未來能成為像林逸欣父母一樣的存在，給孩子足夠關愛與陪伴。林逸欣的成長影片引起熱烈討論，不僅喚起大家對理想家庭的嚮往，也讓人深刻體會父母陪伴與用心的重要。