搭乘捷運時，在電扶梯上常會聽到提醒「請握緊扶手、站穩踏階」，但有長輩可能因腳步不穩，也會被建議改搭電梯。而台北捷運小編今（13）日分享，一位年輕人看到年長旅客身體往後傾倒，立刻出手扶住長輩；而其年輕人的身分也被揭露是剛結束行車任務的電聯車駕駛，也因其反應迅速，感受到「捷運人內建的機警和溫柔」。台北捷運小編今在臉書分享，某天下午在七張站通道層的扶梯上，有一位年長旅客拖著大行李，但身體突然往後傾倒，後方出現一位年輕人立刻出手，穩穩接住。小編提到，這位年輕人並非一般旅客，而是「電聯車駕駛」，是剛結束行車任務、背著駕駛專用公務包，神情略顯疲憊，但反應俐落果斷，就像是身體的本能般。小編透露，事後問起他為什麼能這麼快做出反應，駕駛說，「因為平常開電聯車，就須一直注意號誌、設備、乘客動態，久了，警覺就變成反射動作了。」小編表示，這一扶，不只穩住了前方的長輩，也讓人實實在在感受到捷運人內建的機警與溫柔。除了希望每個人的身旁長輩在關鍵時刻能被好好接住，同時也提醒搭乘電扶梯時，請握緊扶手、站穩踏階，年長者、行動不便、提大行李或推嬰兒車的旅客，建議改搭電梯，更安全也更安心。