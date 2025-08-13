我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥企業子公司「三元能源科技高雄鋰電池廠」上月中發生爆炸火災，台泥今（13）日指出，間接持有三元能源科技78.1%的股權，初步預估對台泥公司獲利影響約110億。而台泥企業團隊總執行長張安平及其他高階主管將自行減薪至年底。台泥今日召開重訊記者會，台泥表示，公司間接持有三元能源科技78.1%的股權，，相關資產已投保財產險，總保額為219億元，具體損失金額還在確定，台泥指出，針對子公司火災對台泥造成的重大財務衝擊，台泥營運總部身為督導單位，深感責任重大「責無旁貸」，而針對火災事業直接相關人員，台泥進一步指出，集團將依職務權責對電芯事業總經理廠長及火災發生工段的各級主管進行責任追究，處置方式包括懲處、減薪或職務撤換等，確保未來能夠制定並執行更高標準的制度與措施，以全面提升營運安全之保障。台泥也提到，三元火災高溫造成廠內化成系統三套電腦主機均已燒毀。初步判定有兩種可能起火原因，都將導致有瑕疵的電芯半成品進入化成區的靜置倉內，並發生熱失控起火，進而引發鄰近電芯半成品發生群體熱失控的情形。分別是於生產流程中自動外觀檢查製程，因故轉成人工目視檢查時，人員可能未遵循完整的標準作業流程（SOP），造成檢查過程中發生碰撞或瑕疵未被檢出；或於自動化流程中，機械設備因故發生異常，造成移轉電芯半成品位置過程中，發生碰撞而造成瑕疵未被檢出。由於火場核心區的設備仍待開挖，台泥將會持續配合火調單位調查，以釐清確切原因。台泥表示，鋰電芯製造在全球皆存在「熱失控」風險。三元能源科技自建廠以來，就以超越台灣消防法規的規格，除了法定消防設施，還建置了自設消防以及化成區獨立消防系統，全廠並已通過主管機關消防竣工驗收。三元能源科技設有三道消防及監測系統，其中包含導入日本「片岡製作所」的整合式化成系統，此系統提供整合式火災預防解決方案，採購金額高達新台幣30億元。然而，火災當下廠區溫度異常時，系統所設置的5道關鍵作動程序均未啟動，片岡工程師於火災發生前7月9日及7月10日到廠進行系統維護。台泥強調，為保障公司與股東的權益，針對與事件相關的供應商，台泥已啟動調查，如果發現有可歸責之處，將會採取相關的咎責行動。台泥表示，將秉持謙卑務實的態度，正視問題、解決問題，堅信製程危機將會是公司進步的動力，也承諾將在所有調查釐清，安全措施到位之後以穩健與長遠的眼光，全面擘劃後續的發展藍圖。