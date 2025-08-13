我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國真相和解委員會委員長朴宣映近日控訴，與台灣官員的會晤被臨時取消，讓原本準備的禮物通通白費，怒轟台灣「外交失禮」，讓她感到極大的羞辱，掀起討論。淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南回憶曾在2012年訪韓時與她有過交流，對其敢言印象深刻，但她公開支持尹錫悅戒嚴的立場讓她遭受批評。此次行程風波，以她的個性八成是突發意外，對她來說卻也是一次「刷存在感」的好機會。朴宣映轟台灣官員放鳥事件發酵，台灣外交部火速出面化解，駐韓代表丘高偉今日親赴朴宣映辦公室致歉，讓朴宣映今日在臉書再度發文表示真切感受到活在21世紀社群網路的威力，提到自己日前在臉書發文抱怨台灣方面取消面談，「傲慢且無禮」，結果在台灣掀起風波，台灣的《中央社》、《公視新聞》和《世界日報》等媒體都直接引用發文進行報導，並進行了外交失禮導致國家蒙羞、外交失職等批評。朴宣映說今天下午，台灣駐韓代表丘高偉大使上任還未滿一個月，就專程為他人的行為趕來致歉，不僅特別配合她的時間前來，還帶來10多年前有一面之緣的參事官同行。讓她直呼「國際關係就該如此，不只是國與國，個人之間也是一樣，遵守承諾、犯錯就該迅速道歉，這才是正常的。」朴宣映認為，如果做錯事不道歉，繼續反覆犯錯，甚至用謊言來合理化行為，只是在否定和摧毀自己的人格。洪耀南回溯，自己曾於2012年在首爾拜訪過朴宣映。當時她是自由先進黨（政黨已經消失）的不分區國會議員，只做了一屆。對她印象很深，她對北韓議題格外關注，為脫北者積極發聲。甚至曾在中國大使館前絕食抗議，呼籲外界正視北韓人權。，她也敢談南北韓的「敏感話題」。天安艦、延坪島事件，她直指北韓態度模糊，批評南韓政府在道歉問題上與北韓分歧明顯。但在去年，朴宣映被任命為「真相與和解委員會」委員長時，就曾引發爭議。洪耀南提到，她的立場轉變了，因為她公開支持尹錫悅實施戒嚴的主張，立刻遭到不少韓國民眾批評，質疑她是否適合領導這個與歷史正義有關的機構。這幾天台韓因行程取消的小風波，主角又是朴宣映，洪耀南認為，以她的個性，這事八成是突發意外。但對她來說這也是一次「刷存在感」的好機會。