我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭天信在曾聖安上壘後鎖定一顆變速球轟出右外野方向大牆，讓龍隊再添2分。（圖／味全龍提供）

中信兄弟今（13）日在主場台中洲際棒球場迎戰味全龍，兄弟推出剛決定續留的羅戈掛帥先發，味全龍則是推出賽前2勝4敗的龍聖先發上陣。羅戈雖然「一夫當官」完投9局寫下中職代表作，不過兄弟終結者吳俊偉上來後無法守成，單局被「紅色大砲」劉基鴻、郭天信各炸裂一發2分砲，最終味全龍以4：１拿下勝利。前兩局雙方投手皆投出三上三下，直到3局上才由蔣少宏敲出雙方的第一支安打，不過隨後龍隊打線依然無法成功串連。5局下兄弟開啟反攻氣勢，首棒打者曾頌恩就先敲出二壘安打，在江坤宇被三振後黃韋聖又敲一安，可惜高宇杰、岳東華都無法推進打者，最終讓兄弟留下一、二壘殘壘。6局上羅戈在被郭天信敲出二壘安打後，又讓龍隊成功推進至三壘，不過最後仍成功化解危機，6局結束僅用66球。龍聖在6局下續投，再讓首棒打者許庭綸觸身球上壘後，成功讓岳政華點球點出雙殺，最後宋晟睿又在壘間出局，形成變相的三上三下。其中宋晟睿本季多次在壘間出局的案例也讓直播留言區的球迷感到相當氣憤與不解。7局下龍隊率先變陣，先發投手龍聖繳出6局無失分，僅被敲2支安打的成績後打卡下班，換上林凱威。雖然陳俊秀在首棒就敲安，但後續打者依然無法打出適時一擊，此時兩隊依然0：0平手。8局上羅戈再續投，只讓郭天信敲出安打並盜壘站上得點圈，但龍對其他打者依然無法突破羅戈的封鎖，8局投完他僅用89顆球。8局下龍隊換上第3任投手林子昱，在連續收下2個出局數後被9棒打者許庭綸敲安上壘，最終讓岳政華打出內野滾地球安全下莊。9局上一開始朱育賢擊出中線看似要形成安打的球，但「游擊科基」江坤宇的每季幫助羅戈順利收下第1個出局數。隨後，羅戈投出三上三下的半局，成功完投9局，寫下在中職的新代表作。9局下，龍隊換上陳冠偉登板投球，他很快用3球收下2個出局數，不過剛被換上來的左外野手王順和卻沒能接殺飛球，讓曾頌恩上到一壘。所幸這個小瑕疵未影響到戰局，陳冠偉仍穩穩收下最後一個出局數，雙方進入延長賽。10局上兄弟換上終結者「小黑」吳俊偉，慘遭首棒打者「紅色大砲」劉基鴻炸裂本季第8轟，一發2分砲直接飛過中左外野大牆。隨後，張政禹再敲安上壘不過被高宇杰精準的傳球阻殺成功。郭天信在曾聖安上壘後鎖定一顆變速球轟出右外野方向大牆，讓龍隊再添2分，將比分拉開至4：0。雖然兄弟在10局下有所反攻，但最終仍以1：4不敵龍隊。