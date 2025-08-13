我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅新秀投手周彥農，今（13）日掛帥先發面對富邦悍將，主投4局無失分，賽後獅隊總教練林岳平表示，周彥農此役表現還不錯，但保送有點過多，「今天天氣確實對攻擊端是比較不利，打了些飛球都是出局，我認為今天『星運』滿好的。」周彥農5日一軍初登板，先發面對樂天桃猿，投４局失掉3分最後吞下敗投。今日則是掛帥交手悍將，主投4局無失分，被敲出2安打，送出1次三振、4次保送。賽後獅隊總教練林岳平表示，周彥農此役表現算不錯，不過保送比較多，「今天天氣確實對攻擊端是比較不利，打了些飛球都是出局，我認為今天『星運』滿好的。」餅總坦言，完全沒考慮讓周彥農投第5局，「按照原本計畫設定去執行，接下來評估下週還會不會在輪值內。」周彥農賽後表示，跟初登板相比，內容完全相反，「上次沒保送有失分，這次有保送沒失分。」周彥農直言，當然會想要投第5局，但投手教練霍斯曼（Vince Horsman）有設定用球數。