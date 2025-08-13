我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體業者不只面對匯率風險，還遭受對等關稅及半導體關稅三重打擊，經濟部長郭智輝今（13）日與半導體供應鏈座談，強調經濟部正提出5項因應對策，其中包括協助半導體產業建構民主供應鏈、研擬獎勵措施擴大內需等，協助業者強化因應能力。郭智輝今日主持座談會，與半導體供應鏈內之設備、材料、自動化及零組件等業者面對面交流，針對美方近期關稅措施、可能影響及政府因應作法交換意見。他強調，美國於7月31日公佈對我國對等關稅由原訂32%降至20%，並擬對全球進口半導體及晶片加徵關稅。我國政府目前正持續與美方磋商，全力爭取合理稅率。另一方面，經濟部也備妥多元協助作法，擴大保護傘與支援力道，協助業者強化因應能力。多數業者表示，美國對等關稅將帶來直接或間接影響，惟仍須關注美國半導體政策走向、新台幣兌美元匯率與原物料價格等變動因素，建議經濟部應擴大支持及鼓勵業者參加國際重要展會、協助業者與外國潛在客戶進行商務及技術交流、吸引外商來台投資合作，並協助爭取赴美投資佈局更有利的條件，以建構產業群聚優勢，確保我國半導體產業長期競爭力。郭智輝指出，經濟部包括：郭智輝補充，為協助我國產業導入AI、推動產業升級與智慧化轉型，經濟部已啟動「AI新秀計畫」，針對國內應屆畢業生（含僑外生）規劃為期1年的AI應用培訓課程，培育具備實務操作能力、能即時投入產業的AI應用即戰力，完訓後，學員將進入企業服務至少2年。同時，經濟部串連研發法人打造AI試產線，並開設課程結合實作，培訓在職AI應用人才，使業者能實際運用於產線，加速中小企業創新升級。