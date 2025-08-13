台鋼雄鷹內野手吳念庭今（13）日在自己的社群媒體Instagram上發布一則令眾人感到驚喜的喜訊。他於8月12日迎來人生至今最難忘的一天，不僅在對戰樂天桃猿的比賽中敲出中職生涯第100支安打，完成百安里程碑，同日更喜獲麟兒，升格當爸，成為中職場內外最暖心的話題。
雙喜臨門！吳念庭百安達陣 喜迎愛子誕生
吳念庭本季是加入台鋼雄鷹的第二年，先前他在效力日職時就曾締造百安紀錄，而昨日吳念庭在9局上敲出關鍵安打後完成百安紀錄，成為中職史上第3位同時在日職與中職都締造百安的台灣球員。今年球季他更重拾「得點圈之鬼」稱號，成為球隊打線中不可或缺的關鍵角色。
更讓人驚喜的是，就在百安過後的隔天，吳念庭透過個人Instagram報喜，宣布自己在8月12日當天正式升格為父親，迎來一名體重2935公克、綽號叫做「山哥」的健康男寶寶，他寫道：「我當爸爸啦！感謝辛苦的老婆，也謝謝婦產科醫生和護士們的細心照顧。」
吳念庭也在貼文中開心分享這個雙喜消息：「能在兒子出生的這天完成百安紀錄，真的是太幸福、太難忘了！」他還不忘幽默呼籲身邊的好友記得準備禮物給寶貝兒子：「叔叔阿姨們，禮物準備起來囉～🎁😄」
出生：1993年6月7日（32歲）
投打習慣：右投、左打
學歷：北峰國小 → 汐止國中 → 岡山縣共生高等學校（日本）→ 第一工業大學（日本）
職業生涯：日職埼玉西武獅→中職台鋼雄鷹
國際賽經歷：
甲子園／還記得與吳念庭都落下男兒淚 廖任磊談高中最後一場比賽
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳念庭本季是加入台鋼雄鷹的第二年，先前他在效力日職時就曾締造百安紀錄，而昨日吳念庭在9局上敲出關鍵安打後完成百安紀錄，成為中職史上第3位同時在日職與中職都締造百安的台灣球員。今年球季他更重拾「得點圈之鬼」稱號，成為球隊打線中不可或缺的關鍵角色。
更讓人驚喜的是，就在百安過後的隔天，吳念庭透過個人Instagram報喜，宣布自己在8月12日當天正式升格為父親，迎來一名體重2935公克、綽號叫做「山哥」的健康男寶寶，他寫道：「我當爸爸啦！感謝辛苦的老婆，也謝謝婦產科醫生和護士們的細心照顧。」
吳念庭也在貼文中開心分享這個雙喜消息：「能在兒子出生的這天完成百安紀錄，真的是太幸福、太難忘了！」他還不忘幽默呼籲身邊的好友記得準備禮物給寶貝兒子：「叔叔阿姨們，禮物準備起來囉～🎁😄」
出生：1993年6月7日（32歲）
投打習慣：右投、左打
學歷：北峰國小 → 汐止國中 → 岡山縣共生高等學校（日本）→ 第一工業大學（日本）
職業生涯：日職埼玉西武獅→中職台鋼雄鷹
國際賽經歷：
- 2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽
- 2022年杭州亞運棒球比賽（奪銀牌）
- 2023年世界棒球經典賽與2026年經典賽資格賽
甲子園／還記得與吳念庭都落下男兒淚 廖任磊談高中最後一場比賽