樂天桃猿昨（13）日以3：2險勝台鋼雄鷹，致勝功臣是敲出逆轉3分砲的「小胖」林泓育，賽後林泓育也獲頒單場MVP，他有感而發，哽咽向球迷喊話，「最近球隊沒那麼穩定，選手、球隊之間也沒那麼穩定，但選手很努力打比賽，今天可以走到這，希望大家繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」前役林泓育扛4棒、指定打擊，4局下第2個打席，當時桃猿以0：1落後，面對一、二壘得點圈，林泓育一棒將球送上中外野看台，這支3分砲一舉逆轉比數，桃猿取得3：1領先。雖然桃猿後續未再追加分數，牛棚合力守成僅失掉1分，終場以3：2險勝雄鷹，林泓育也獲選單場MVP。近期桃猿陷入團膳的食安風波以及大巨蛋送票爭議，團隊在場外圍繞著負面聲量。因此林泓育在MVP頒獎結束後，有感而發。林泓育哽咽表示，「最近球隊沒那麼穩定，選手、球隊之間也沒那麼穩定，但選手很努力打比賽，今天可以走到這，希望大家繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」