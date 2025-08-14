樂天桃猿昨（13）日以3：2險勝台鋼雄鷹，致勝功臣是敲出逆轉3分砲的「小胖」林泓育，賽後林泓育也獲頒單場MVP，他有感而發，哽咽向球迷喊話，「最近球隊沒那麼穩定，選手、球隊之間也沒那麼穩定，但選手很努力打比賽，今天可以走到這，希望大家繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林泓育一棒逆轉戰局　率桃猿險勝雄鷹

前役林泓育扛4棒、指定打擊，4局下第2個打席，當時桃猿以0：1落後，面對一、二壘得點圈，林泓育一棒將球送上中外野看台，這支3分砲一舉逆轉比數，桃猿取得3：1領先。

雖然桃猿後續未再追加分數，牛棚合力守成僅失掉1分，終場以3：2險勝雄鷹，林泓育也獲選單場MVP。

哽咽向球迷喊話　林泓育：「不要放棄我們」

近期桃猿陷入團膳的食安風波以及大巨蛋送票爭議，團隊在場外圍繞著負面聲量。因此林泓育在MVP頒獎結束後，有感而發。

林泓育哽咽表示，「最近球隊沒那麼穩定，選手、球隊之間也沒那麼穩定，但選手很努力打比賽，今天可以走到這，希望大家繼續支持我們，不要放棄我們，謝謝！」


相關新聞

中職／林泓育一棒逆轉戰局、陳冠宇驚險守成！樂天3：2險勝台鋼　

中職／吳念庭當爸爸了！昨寫中職百安紀錄　同日迎來「山哥」誕生

中職／本來就沒打算讓周彥農投第5局　餅總給好評：「星運」不錯

中職／陳鏞基提出引退賽守二遊！胡金龍嚇一跳：餅哥心臟受得了？