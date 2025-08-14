我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲盃男籃八強戰

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，中華隊全場領先超過38分鐘、最大領先21分情況下，最終100秒慘遭翻盤，終場75：78落敗，無緣晉級四強，下半場裁判吹判尺度備受爭議，賽後不少台灣球迷也都將矛頭指向本場吹判的3位裁判，提出幾次明顯對中華隊不利的關鍵判決，「離譜至極」、「到底在吹什麼...真的太黑了」、「以後西亞辦比賽，派二三軍去打就好了」中華隊首節就展現氣勢，開局取得24：8領先，上半場一度領先多達21分，但來到下半場卻面臨諸多不利，尤其是內線唯一支柱、歸化洋將高柏鎧深陷犯規麻煩，吹判尺度卻在此時變得更嚴謹，中華隊打得綁手綁腳，反觀伊朗把握罰球機會、外線也投開，最終上演大逆轉。球迷賽後都氣憤地表示裁判吹判不公，期間提到伊朗2度走步未吹、高柏鎧與曾祥鈞的直上直下護框被吹犯規、最明顯的是末節陳盈駿的切入，在被對手拉手情況下，裁判直接給出進攻犯規，讓場上情緒穩定的陳盈駿也罕見對裁判發脾氣。本戰3位裁判分別是日本籍的高木加藤（KATO Takaki）、哈薩克的伊夫傑尼（MIKHEYEV Yevgeniy）與泰國籍的普里達（Muongmee Preeda），3人都是具備超過10年以上吹判經驗的國際裁判，也不乏來台參與東超等國際賽事，進行主裁判的吹判經歷。