▲烏來小朋友們開心參與本次公益活動。（圖／Gear齒輪運動俱樂部提供）

由Gear齒輪運動俱樂部發起的「希望籃英計畫公益行動」正式展開，結合籃球、舞蹈與英語學習，為偏鄉原住民孩子帶來多元成長的機會。她更承諾，如果時間允許，會邀請孩子們到台北101參觀。Gear齒輪運動俱樂部主辦人杜思汗指出，活動不僅要培養運動技能，更希望透過多元課程建立孩子的自信與興趣。籃球、舞蹈與英語的結合，不只是技能訓練，更是通往世界的橋樑。忠治教會黃牧師感謝這次行動不只是一次性活動，而是能建立長期互動關係，讓孩子感受到「被看見、被重視」，同時也讓志工在服務中學習謙卑與尊重。活動中，許多志工與教練本身就是原住民，成長過程中深知偏鄉教育的困境，如今以自身經驗與能力回饋部落。特別是《S+PLUS巔峰舞者》出品人張瑞哲（Tony）毫不猶豫帶領專業舞者團隊免費授課，讓孩子們體驗充滿節奏感的舞蹈訓練，不僅提升肢體協調，更激發自信與創造力。活動能順利完成，背後凝聚了眾多夥伴支持，包括Dlive運動世界、維格餅家、异城車業股份有限公司、Next Wave Hoops等提供物資與獎品；忠治教會從場地、人力到後勤全力協助。賈永婕的親臨，為孩子們帶來更多鼓勵與笑容。