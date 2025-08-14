我是廣告 請繼續往下閱讀

這位客戶2010年拿到綠卡後，就在西雅圖買了房，卻因老母親在中國，加上還有上海事務所的事要忙，10年的時間裡，都是春夏陪女兒在美國、秋冬回上海。

「回美證只保證入境，不證明你以美為家。10年在美總天數不到200天，超市卡都休眠了，怎麽算常住？」

1. 家人關聯≠自身居住：

2. 「被動居住」不如「主動融入」：

3. 「單一證據」頂不過「證據鏈」：

4. 「日常痕跡」比大額資產有用、就算離境也要做好「持續互動」：

「踏實把生活重心放美國，才不會追悔莫及。」

美國總統川普重返白宮以來，打擊移民不手軟，曾任台灣立法委員、有美國律師執業資格的法律作家邱彰，近日在臉書上公開一個中國客戶的慘痛經歷，讓不少民眾直呼，川普對這些滯美中國人真的沒在客氣。邱彰12日在臉書發文，說某天凌晨被客戶帶著哭腔的電話驚醒，對方在電話那頭哭訴：「綠卡沒了...移民局的信剛到....」，嚇的邱彰猛地坐起，因為她知道，對方為這張卡熬了15年，從陪讀媽媽考成註冊會計師，資料都堆成了小山。邱彰透露，去年她母親摔斷腿，她在上海陪護10個月，出發前辦了回美證，還帶了女兒的學籍證明。然而，今年4月飛到舊金山入境時，卻被移民官盯著記錄追問：「西雅圖的房子代管3年了？近2年合同都是上海的？醫保和信用卡地址也在國內？」儘管這位客戶當時回答說，自己有回美證，女兒還在美國上學，卻遭對方打槍，說：1週後拒絕信來了，理由是「長期離境且無實質生活關聯」，終止其居留權。接著邱彰指出，在研究2025年新政策，發現有幾個誤區要改，包含：別以為孩子在美國就沒事，移民局看的是你本人的生活痕跡，像是駕照是否有效？參加過家長會嗎？主要用美國賬戶嗎？光住不夠，得有主動性。有朋友常年在美帶孫輩，因沒辦過圖書館卡、沒參加社區活動，去年續簽被拒。移民局查的是閉環證據，你說自己住美國，水電費是你繳的嗎？有鄰居社交記錄嗎？外賣地址常在美國嗎？別只靠買房，而是要讓移民局看到真實生活。現在保綠卡拼的是真實生活而不是身分，別想著兩邊兼顧，現在美國政策看重居住意願，呼籲要