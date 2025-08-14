我是廣告 請繼續往下閱讀

借問智輝大部長，今夕是何年？726大挫敗之後，賴清德政府已經陷入風暴持續「疊加」當中，此時此刻，針對核三的「敦親睦鄰費」議題，郭智輝的發言，等於又捅了一刀！只有郭智輝嗎？過去一年在「柯文哲保護傘」和「傅崐萁遮羞布」的「保護」之下，卓榮泰內閣「無災無難做公卿」，許多達官顯貴本質上簡直是「愚且魯」，但都躲在藍白的紛擾之下，逃過了本質是「拙內閣」的基本被檢視。醜媳婦終究要見公婆的，中南部淹水的處理和善後、關稅疊加的溝通與說明，還有那種高高在上的傲慢、加上北師大「抽血案」、外交部在南韓「放鴿子」以及教育部、衛福部等許許多多的爭議都被拉上檯面，這個「拙內閣」已經讓越來越多的人民不耐煩和不信任！奉勸賴清德，當斷不斷，反受其亂，再不雷厲風行全面重組「拙內閣」，民進黨的執政即將陷入「死體化政府」的重大危機！「死體化」源自日文「死に体」，本是相撲用語，被台灣媒體引進和翻譯之後，在陳水扁時代的「國務機要費案」以及馬英九時代的「馬王惡鬥」之後，行政部門效能都大幅衰退，已經成了被用來描寫政府和政治組織比「跛腳」更悲慘的境地！所謂的政府「死體化」，就是指政府部門已經無法讓人期待和信賴，現有體制早就雖存實亡，並無法真正有效地呼應人民的需求、永遠都只是治絲益棼，創造的問題永遠比解決的問題更多。在「死體化」政府的治理下，將會產生人民對當政者失去信任的危機，政治領袖將更加無法有效和人民對話，化解危機。積累的不信任，讓各種正常運作都受到質疑，國家機器因此陷入了長期空轉，找不到出路。而這樣的局面，賴清德責無旁貸，也可能是主要因素，因為日本還有兩個詞「寸前黑」和「信任赤字」也正在賴清德近來的表現當中，一一浮現。日本前首相岸信介有一段名言：政治前面一寸，變幻莫測，黑暗一片！這個「寸前黑」的日本政治典故，相信和日本朝野關係良好的賴清德一定知之甚詳。沒錯，政治本身就是風雲詭譎，政治人物的跌宕起伏往往發生在一瞬之間，政治人物不怕跌倒，怕的就是跌倒之後的反應遲疑，甚至顧影自憐或是猶豫拖延，不但不肯承認是跌倒了，還說自己只是坐下來思考休息一下，這樣的領袖馬上會碰到自己政治支持群的「信任危機」。這種信任危機若是遲遲沒有劍及履及、忍痛站立起來，支持群會疑懼不安，善意的認為是真的「跛腳」了，惡意的同陣營人物有些會以為出頭之日已至，甚至故意「送輪椅」，當然對手更會落井下石。當一個政治人物沒有在亂局當中，忍痛也要站在最前線堅毅的領導，就會被各種紛亂以及內鬥的勢力所領導，一個政治領袖沒有能力當機立斷，立刻開展新的戰場和奮勇向前，民調一定會崩滑，更重要的是會產生「信任赤字」！「政治赤字」這一詞是出自最近日本東京大學研究員林泉忠的一篇文章，文章的副標題是「當賴清德失去日本輿論支持的時候‧‧‧」，林泉忠是根據大罷免大挫敗之後，日本的《讀賣新聞》和《產經新聞》分別於8月1日和8月4日針對賴清德可能「遠遠不如蔡英文穩健」，而且透過大罷免過程當中所曝露的整合與溝通能力都有極大、極大、極大的進步空間所給予的嚴厲評論。林泉忠特別指稱這兩個日本主流媒體之所以重要，是因為在日本的五大主流媒體當中，《讀賣》和《產經》一向比較傾向支持和認同民進黨的方向，連這兩大主流媒體都有所批判，所以被稱為「信任赤字」。外來的觀點，見仁見智，也未必能看到台灣的全貌，參考參考就罷。然而，各家民調，就算納入「機構效應」的因素，賴清德支持度和滿意度確實是快速下滑，許多曾經走過台灣解嚴過程的親民進黨人物，最近更紛紛在社群媒體上發言「尋人啟事：賴威廉何在？」這樣的發展，恐怕不能掉以輕心！當領導不在線的時候，最怕的就是「黨內互打，免費！」而最近民進黨內的「性平爭論」已經隱隱然有如此的跡象；此外，「拙內閣」在「關稅疊加」的紛擾當中，反應和解說引發社會很多抨擊，特別是那種「4月4日的簡報就也寫」，這種官僚譴責人民沒有把「拙內閣」的文件如捧讀聖旨般的畢恭畢敬和日夜誦讀的傲慢態度，都讓整個「拙內閣」更顯得拙劣‧‧‧此時此刻，執政團隊給人民的感受已經如「找不到賽道的賽馬」，不知道應該做什麼、也不清楚可以做什麼，繼續如此混亂，人民不可能持續「信賴」，「信任赤字」勢必快速疊加當中！拜託賴清德，忍痛也要站起來了，畢竟，賽馬找不到賽道，真正的責任還是在要算在騎師的頭上。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com