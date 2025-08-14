我是廣告 請繼續往下閱讀

市場對聯準會（Fed）下月啟動降息的預期持續升溫，美國股市週三全數走高。此外，昨（13）日台指期先行突破24416點，不過台北股市因為昨日再創收盤新高，今（14）日逢高拉回，開盤下跌111.52點、來到24258.5點。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到243.65點。今日開盤量大強勢個股：台玻、長興、金居、富喬、亞光；開盤量大弱勢個股：台泥、緯創、臻鼎-KY、昇貿、鴻海。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌15元、來到1185元；鴻海開盤下跌0.5元、來到198元；聯發科以平盤價1370元開出。美國財政部長貝森特表示，美國可能進入一系列降息周期，並從9月降息2碼開始，而且以各種模型來看，它都表明「我們可能應該降息150到175個基點（6碼到7碼）」。貝森特指出，若聯準會在上次會議時已掌握會後兩日才公布的就業市場下修數據或許會選擇降息。聯準會利率觀察工具顯示，交易員押注降息1碼的機率已攀升至99%，較前一日的91.4%顯著增加。降息預期升溫，帶動美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲463.66點或1.04%，收44922.27點，那斯達克指數上漲31.236點或0.14%，收21713.14點，標普500指數上漲20.82點或0.32%，收6466.58點，費半指數上漲52.52點或0.90%，收5892.61點。科技五大巨頭漲跌不一，Meta下跌1.26%，蘋果上漲1.60%，Alphabet下跌0.55%，微軟下跌1.64%，亞馬遜上漲1.39%。半導體股多數走高，輝達下跌0.85%，應用材料漲0.82%，博通下跌1.20%，高通上漲1.86%，AMD大漲5.37%，美光下跌2.72%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.14%，日月光ADR下跌0.99%，聯電ADR上漲0.44%，中華電信ADR下跌0.71%。