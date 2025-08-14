我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「針針鍋」使用國產豬肉所熬煮的濃郁湯底，搭配清爽脆口的水菜，將食材的溫潤與甘甜完美呈現。（圖／業者提供）

▲「辣味噌鍋」採用自家調製的味噌，搭配多種辣椒與香味蔬菜拌炒，湯頭香辣濃郁卻不嗆口，風味飽滿、層次分明。（圖／業者提供）

▲「鍋真」日式鍋物提供的小菜也是一絕，共有八款，每鍋可自選三款。（圖／記者金武鳳攝，2025.8.14)

位於台中清新溫泉飯店1樓的日本鍋物專門店「鍋真」，結合美食與景觀優勢，即日起至19日展開試營運，期間全品項7折優惠。在能眺望台中美景的靜謐空間中，品嚐話題性十足的「伊勢龍蝦鍋」，別有一番情趣。「鍋真」主打的招牌鍋物「伊勢龍蝦鍋」， 選用肥美的大伊勢龍蝦豪華入鍋，特製高湯充分釋放出濃郁又迷人的海味精華，龍蝦肉質Q彈緊實，入口彈牙，每一口都能感受到甜味與鮮味在嘴裡慢慢擴散，是一場極致呈現食材原味的日本鍋物饗宴。另一款人氣鍋「針針鍋」，使用國產豬肉所熬煮的濃郁湯底，搭配清爽脆口的水菜，在澄澈白高湯中慢火煨煮，將食材的溫潤與甘甜完美呈現，是一道能夠感受到日本鍋物細膩美學的佳品。「針針鍋」的美味，除了食材呈現的鮮味，特製沾醬也加分不少。「針針鍋」搭配的沾醬，融合了梅子的清香酸味、研磨芝麻的濃郁香氣，再加入柚子胡椒，帶來層次分明、清爽雅緻的風味享受。至於店裡另一道招牌「辣味噌鍋」，採用自家調製的味噌，搭配多種辣椒與香味蔬菜拌炒，湯頭香辣濃郁卻不嗆口，風味飽滿、層次豐富。豬肉與鮮蝦的鮮味在其中完美交融，口感溫潤順口，是一道讓人一口接一口、暖胃又暖心的鍋物。主廚推荐，湯底雖濃郁卻不膩口，尾韻清爽，可以加入烏龍麵或雞蛋雜炊，為這場鍋物盛宴畫下完美句點。「鍋真」的三款鍋物都搭配當季蔬菜配料，讓每一鍋的營養豐富又均衡。用餐後還可前往飯店內的天然溫泉，享受身心放鬆的美好時光。業者表示，期待藉由嚴選食材、道地湯底與風味層次的料理設計，結合溫泉飯店的舒適環境，打 兼具味覺與感官享受的餐飲新體驗，值得你走一趟。「鍋真」地址：台中市烏日區溫泉路2號（清新溫泉飯店1樓）。▪️營業時間：11:00～15:00 / 17:00～21:00（每週一公休）。▪️電話預訂：04-2463-5575。▪️IG：@nabe_makoto_tw