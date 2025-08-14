「我家牛排」於4月開設新的旗艦店「我家牛排板橋遠科店」，主打每人380元+10%就能享有自助吧吃到飽，搭上牛排最便宜也只要每人420元+10%，開幕以來人氣一直都很旺，如今又增加了不少新菜色，像是炒三鮮，還有高檔Buffet慣有的炸蝦。而「我家牛排板橋遠科店」也更換了新的訂位系統，能預訂30天內的位子。
由犇峰餐飲集團加盟打造的「我家牛排板橋遠科店」店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200多坪，座位數310個，是目前全台最大間的我家牛排。
「我家牛排板橋遠科店」開設以來人氣不減，因為自助吧上百道菜色包含冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點通通都有且更有板橋遠科店獨有的披薩區，人氣菜色包含燙鮮蝦、牛肉壽喜燒、湯包、麻婆豆腐、滷豬腳、麻辣鴨血、白菜滷等。菜色也不斷更新，臉書粉專公布最新菜色為炸蝦，這些通通都可無限量吃到飽。
有別於剛開幕時的餐價，當時每人370元+10%，現為380元+10%，想要牛排加上自助吧，最便宜的牛排選項為420元+10%，用餐限2小時。
「我家牛排板橋遠科店」也有新的訂位系統，能一次預訂30天內座位，《NOWNEWS》記者實際上網搜尋，發現8月份內的8月19日還有17:00的座位，而9月也還有相當多位子可下訂，也提醒有幾個注意事項
🟡「我家牛排板橋遠科店」訂位注意事項：
一、單組訂位人數上限為6位，若訂位人數超過6位，請分開訂位
二、訂位依現場座位狀況安排，超過6人座位有可能分開
三、開放訂位時段、人數皆有限制，若反灰無法點選表示該時段已滿
四、網路訂位僅開放30天內的訂位
▪️店家資訊
我家牛排 板橋遠科店
地址：新北市板橋區遠東路62-1號
電話：02-29611998
餐價：排餐+自助吧每人420元起；單吃自助吧每人380元
貴族世家也有旗艦店 每人380元自助吧百道菜吃到飽
另一連鎖牛排「貴族世家」也有旗艦店「貴族世家板橋板新店」，同樣是全台最大分店，座位設置高達328位，自助吧同樣菜色達百道，包括熟食、炸物、湯品、冷菜、沙拉、水果甜點以及飲料等，品項超過上百道，必吃菜色包含新鮮白蝦、淡菜、煙燻鯊魚、小卷等；熟食區更有雞翅、炸豆腐、紅燒肉、豬腳、紅燒茄子等，道道都是大菜，現做區還有煎餃、蘿蔔糕、蚵仔煎、酥皮濃湯等，另外還聯名「老虎堂」的珍珠奶茶。
餐價為最低430元就可以吃到，用餐時間限100分鐘。如果不想吃牛排，380元就能享用自助吧。7月初開幕時原本只能現場候位，7月中同樣推出訂位系統，可預訂30天內座位，不開放現場與電話訂位，網路預約會開放兩週內座位，每天有11個時段，用餐限100分鐘。
▲貴族世家板橋板新店只要最低380元，就能享有百道料理吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲貴族世家板橋板新店的自助吧還有滷豬腳、紅燒肉等熟食，道道都是大菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▪️店家資訊
貴族世家板橋板新店
地址：新北市板橋區中山路一段279號
電話：02-2963-2238
餐價：排餐+自助吧每人430元起；單吃自助吧每人380元
