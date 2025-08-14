我是廣告 請繼續往下閱讀

台塑企業每年7月進行年度調薪，今年台塑企業工會照例提出加薪訴求，日前召開年度調薪會，四大公司工會代表北上，工會代表釋出善意，由總裁王文淵考量後定奪，經王文淵與台塑企業管理中心委員核准，以及工會代表同意，正式敲定台塑企業今年調薪幅度2%，王文淵也感謝員工共體時艱。台塑企業總管理處總經理林善志表示，當前全球政經局勢變化難料，石化產業仍處低檔調整，加上企業推動轉型仍需時間耕耘，在在牽動集團營運表現。基於貫徹企業穩經營及照顧員工立場，考量今年台灣通膨水準，決定調薪2%。 以台塑企業基層員工每月平均薪資約59,190元粗算，每名員工月薪調薪1190元。調薪幅度也將回溯至7月1日生效。台塑企業去年最終調薪協商會議最終拍板實質調薪3%，以台塑企業基層員工每月平均薪資約5.7萬元粗算，每名員工月薪調薪1740元。今年受制油價急跌、新台幣匯率急升干擾重擊，台塑四寶第二季及上半年營運雙雙虧損，今年調薪協商難度升高。財報顯示，台塑第二季每股虧損1.04元，上半年營收925.89億元、淨損65.75億元，獲利年減8成，加上關稅匯率壓力，恐增添調薪變數。不過台塑近日宣佈斥資4.5億跨足半導體。不過，為貫徹照顧員工原則，且當前物價也有升高趨勢，台塑企業以參考台灣物價通膨水準，協助員工吸收物價通膨壓力，此外，台塑企業基於照顧員工，不僅每年啟動加薪機制，即使當前產業處境艱難、營運虧損陰霾未除，集團對年底年終獎金更提供3個月的保障承諾。