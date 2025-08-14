我是廣告 請繼續往下閱讀

第二波大罷免投票、核三延役公投將同時在8月23日登場。對此，中選會主委李進勇今（14）日提醒，公民投票雖然是在投票日，但並沒有禁止宣傳相關規定，特別提醒勿在公投宣傳當中，夾帶選罷事項的宣傳，避免觸犯規定。李進勇今天受訪時指出，8月23日是公民投票日，但是公民投票相關的規定跟一般的選罷法，還是有若干不同的地方，也就是說，公民投票雖然是在投票日，並沒有禁止「宣傳」的相關規定，但是因為823還有七個罷免案同時在辦，所以公投跟罷免案之間有一些規定，當然會去做區隔。李進勇提醒，千萬不要在公投的宣傳當中去夾帶選舉罷免的宣傳，避免觸犯法律規定，希望大家順利的完成這次的投票。有媒體問到，賴清德總統說安全不能用公投決定，核能延役是否能以公投決定？李進勇表示，依法辦理各項選務，823公投案是立法院交下來的案子，依法受理，依法辦理選務。選務機關把選務辦好，其他的不方便置喙。中選會也補充說明，罷免投票日當天，不能有罷免宣傳活動，或是藉由公投民調、公投宣傳挾帶罷免宣傳活動。罷免投票日當天，依法仍禁止各式競助選活動，此為《公職選罷法》第56條所明定。中選會提到，至《公投法》部分，對於公投宣傳雖予以寬解，即並無類似《公職選罷法》第56條的明確規制與限制，但如前所述，公投與罷免併同辦理時，則投票日當天，仍不得藉由公投民調或公投宣傳挾帶罷免宣傳活動。