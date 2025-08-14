我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年國旅衰退，面臨成長困境，國旅要如何翻轉局勢、再造榮景？專家建議，從經濟、環境、社會三層面出發，將生態旅遊多樣性、循環性2大策略注入旅遊市場，將是國旅突圍的關鍵。根據觀光署資料，2024年旅宿業整體住客7879.6萬人次，相較2023年的7983.3萬人次及疫情前2019年的7987.4萬人次，皆略為衰退。另外，根據前瞻觀光政策研究室統計，2024年國人國內旅遊支出約新台幣4646億元 ，較2023年減少308億元。不少人抱怨台灣老街、夜市同質性高、沒特色，其實，早在疫情前立法院交通委員會關注國旅發展，就有立委指出2015到2018年台灣就多了80個彩繪村、建了13座天空步道，重複性高，無助永續發展。近期更有立委直指國旅同質性高缺乏特色、品質待提升、缺乏數位應用、交通整合不佳等問題。安永聯合會計師事務所永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢指出，從經濟、環境、社會三個層面來看，發展生態旅遊應是解方之一。經濟方面，生態旅遊可為偏遠地區帶來旅遊收入與就業機會，活絡當地產業經濟；環境方面，旅遊收入再投入自然保育，可提升保育區管理的自給能力；社會方面，可促進當地文化保存、增強居民對地方的認同感，透過社區參與機制，如社區導覽、手工藝產業等賦予居民更多自主性，成為旅遊價值鏈中的核心角色。林孟賢指出，生態旅遊具有多樣性、循環性2大利基，除了可改善國旅同質性高等瓶頸，也是實現聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續消費與生產模式」、「氣候行動」與「減少不平等」等目標的重要手段，在當前全球追求永續發展的趨勢中，扮演著促進轉型與價值導向的關鍵角色：他進一步提到，台灣多樣的自然景觀和豐富的生物多樣性，擁有得天獨厚的生態資源，對國內外遊客都具有極大吸引力，但台灣生態旅遊景點分散且規模較小，資源不易整合。對此，去年底成立的「台灣生態旅遊與地方創生聯盟」，透過聯盟合作吸引65個社區共同參與、規劃精選遊程，對商家而言，可以提升行銷效果，對於遊客，可以透過統一的平台，獲取生態旅遊資訊，體驗到有機小農、文史工作者及在地民俗活動等多樣化的內容。生態旅遊強調「循環性」，國內外皆有成功案例值得參考。例如，哥倫比亞的Mesetas社區，原為內戰後的衝突熱區，在NGO與社區合作下發展觀鳥與再造林導覽，成功將觀光導入保育與和平轉型，旅遊所取得的收入 不僅支撐自然保護與基礎建設，更強化居民對和平與土地的連結，形成「保育即重建」的正向循環。在台灣也有知名案例，墾丁國家公園成立時，社頂部落的賣店被徵收，居民違法在墾丁大街擺攤又被警察開罰，居民與公部門矛盾難解，後來在屏科大團隊進駐輔導後，部落找到發展方向，不僅獲得「國家環境教育奬」殊榮，也成為台灣發展生態旅遊的樣版之一。林孟賢指出，若能將生態旅遊策略制度化，並納入國家旅遊政策與在地社群能力建構之中，有助於國旅增加「多樣性」選擇，同時也可協助旅遊業降低碳排壓力，從傳統的「消耗型經濟」轉型為「再生型經濟」。此外，生態旅遊作為一種「小規模、多重效益」的模式，對環境保育、貧窮減緩、性別平等、社區賦權與氣候行動等多項SDGs目標具有連動效果，可為處於開發中、自然資源豐富但治理能量不足的地區，提供務實且具地方彈性的選擇路徑。