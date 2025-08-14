我是廣告 請繼續往下閱讀

「726」藍委罷免案全遭否決後，民進黨內部檢討聲浪不斷，國民黨立委也點名經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人下台。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（14）日表示，在野黨的意見，「我們都聽到了」，相信在內閣改組過程，行政部門會在適任性、專業性、政策、政治能力等用人唯才上， 做出最好決定。內閣改組傳言不斷，吳思瑤受訪時表示，在內閣改組過程，對於內閣部會首長表現，當然是參考值，對於能夠有政治能力、政策能力、施行國家政策，這更是適任性考量，在野黨的意見，「我們都聽到了」。她說，相信在內閣改組過程，行政部門會在適任性、專業性、政策、政治能力等用人唯才上， 做出最好決定。吳思瑤呼籲，請在野黨委員提供正向、建設性意見，可能比個人喜好的批評，更有正面效應，在野黨應從不同角度切入、思考。另外，前總統陳水扁今表示，卓揆是總統賴清德最佳行政院長人選，眼前政治現象問責卓揆非戰之罪。吳思瑤回應，卓榮泰領導內閣這一年多來，所面臨的外部，如中國壓力、美國的關稅談判，內部上，面對國會多數，無法反映民意，在國會失序亂象下，要讓政策有正向成果，相對更為艱鉅。吳思瑤說，卓榮泰要挺得住外部壓力，也要能夠抗衡、化解內部政治紛爭，相對不容易，他領導到現在，有褒貶，有好壞，在推動國家政策上，還是肯定定卓的用心，也推出符合國人期待政策，希望多給認真的評價。