美國智庫學者日前拜會民眾黨，民眾黨主席黃國昌表示，支持國防預算提升至國內生產總額（GDP）3%，並反對與中國統一，希望保持現有民主的生活模式。黃國昌更指出自己仍列入中國黑名單，與中國政府並無聯繫。民眾黨今（14）日發布新聞稿指出，美國知名智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）於本月12日率團拜會台灣民眾黨，訪團成員包括前美國副總統國家安全顧問高登（Philip H. Gordon）、前美國國防部代理政策副次長卡琳（Mara Karlin）、澳洲洛伊國際政策研究所資深研究員馬利德（Richard McGregor）、布魯金斯美國及歐洲中心主任絲德穆勒（Constanze Stelzenmüller）與亞洲政策研究中心副主任梅森（Jennifer Mason），雙方就台美關係、國內政局、兩岸情勢及民眾黨政策方向進行坦率交流。訪團首先提到俄烏戰爭對台灣的啟示時，黃國昌表示，當然是希望能夠以和平的方式解決紛爭。近年來歐洲許多國家增加對台灣的關注及研究，我們深感謝意，同時也期盼歐洲國家能持續聲援民主的台灣。提到國防以及台美關係議題時，黃國昌說，民眾黨絕對支持強化國防實力，這也是為何柯文哲前主席在總統選舉期間率先提出將國防支出提升至GDP 3%的主張，且這個目標也從未改變。黃國昌隨後指出，近來川普所提關稅政策對台灣企業帶來衝擊，民眾黨支持持續與美方維持良好關係，共同商討如何促進雙邊利益。民眾黨表示，在兩岸議題上黃國昌強調，民眾黨反對與中國統一，並希望保持現有民主的生活模式。黃國昌表達對話與理解的重要性，並指出自己仍列入中國黑名單，與中國政府並無聯繫，民眾黨的立場是務實交流、維持現有生活方式，並拒絕將國家利益置於政黨或個人利益之下。有別於傳統兩大黨仍就在選舉時操作兩岸議題持續對立。黃國昌強調民眾黨是以年輕世代需求為核心的新興政黨，現階段改變現狀的作法並不是我們的首要目標。台灣的年輕世代當前面臨低薪高房價、低生育率及青年外流至海外發展等結構性問題，如何能夠打造讓年輕世代看得見未來的台灣才是民眾黨目前首要關注的優先事項。就具體政策目標方面，黃國昌指出，民眾黨當前聚焦三大改革方向：首先是司法改革，強化司法獨立性與社會信任；其次是經濟正義，期盼打破長年以來對資方偏重的政策結構；第三是媒體改革，促進新聞自由與媒體監督功能的健全發展。他也指出，台灣社會應共同對抗來自中國的資訊戰，但亦須警惕國內媒體與執政黨權力結合，以不實報導打壓在野黨所產生的民主倒退。針對當前國內政治氛圍，黃國昌指出，民眾黨在前蔡英文總統卸任前答應其邀約至總統府共商國政，賴清德總統就職典禮時由創黨主席柯文哲帶領立法委員全體出席，並表達與執政黨合作的誠意，包括支持賴總統提名的考試院長人選。惟726大罷免過後，賴清德未能展現團結社會的高度，選擇持續利用民進黨主席身分，推動造成對立的823第二波罷免，動員黨機器操作政治動員，令人遺憾。關於國際現勢下的民主價值時，黃國昌強調，台灣人民對國際長年將台灣排除於重要組織之外感到不解，但民眾黨將持續以建設性態度推動民主深化。黃國昌再次重申讓年輕人能在這片土地上看見希望，這正是民眾黨獲得年輕世代支持的關鍵。