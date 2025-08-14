隨著颱風、西南氣流連番來襲，重創蔬果產地，青蔥一斤突破300元，讓民眾荷包大傷！天菜價的青蔥好不容易買到，但買回家沒幾天怕沒吃完爛掉變廚餘。無毒教母譚敦慈提供一招，除了可延長使用期限，每次烹煮時還能減少麻煩。另外，農糧署也提供三招青蔥的保存方式，可以延長容易腐爛的青蔥保鮮期。
受到颱風、豪雨影響，青蔥產量直直落，在供貨量少、需求不減的情況下，價格連番漲，甚至已經漲到300元，市場上飆破400元也時有所聞，如果已經狠心買下天菜青蔥，最怕用不完爛掉，譚敦慈提供「烘焙紙分裝冷凍法」，先將蔥洗淨、切成蔥珠或蔥段，瀝乾水分後用烘焙紙摺成風琴狀，放進保鮮盒作成隔間，每份分裝一次用量，之後料理只需取出一份，相當方便，且透過冷凍保存可延長新鮮期，蔥香味道照樣濃郁。
農糧署青蔥保鮮法
包起來冷藏：將整把青蔥用廚房餐巾紙包裹，並將尾端折入塑膠袋中，放入冰箱冷藏，因紙巾能吸收多餘水分，減少發霉與腐爛機率，可保存約 4～5 天。
裝起來冷藏：將青蔥洗淨後吸乾水分，切成段，放入上下鋪有餐巾紙的保鮮盒內，可冷藏約 7 天。
凍起來冷凍：將青蔥洗淨、吸乾並切段後，放進乾淨的保鮮盒或袋子冷凍，可保存 30 天以上。建議冷凍時一次分裝，可避免整把黏成一團，取用時更方便
譚敦慈教葉菜類、根莖類保鮮法
除了青蔥，譚敦慈提醒葉菜類、根莖類的食物保鮮也需要特別留意。葉菜類買回家後千萬不要急著清洗，先用廚房紙巾將蔬菜及根部包好，再放進塑膠袋，袋口不要綁太緊，留點空隙，最後「直立」放進冰箱冷藏室，這招適用於多數葉菜類，像是菠菜、A菜、小松菜等，照做的話放4天到1週都不是問題。譚敦慈強調，葉菜類保存的最大關鍵在於「減少水分流失」與「避免悶壞」。蔬菜若有水分殘留，直接包起來很容易加速腐爛。
根莖類和也是囤糧必備，譚敦慈建議，紅蘿蔔、地瓜、洋蔥等根莖類食物都可放置在通風、陰涼的室溫保存，若想避免根莖類發芽，可以與蘋果一起擺放，能抑制根莖類食物發芽。根莖類食物大多發芽都還可以食用，唯獨馬鈴薯不行，只要芽眼變綠就不能吃了，容易有中毒風險。地瓜、馬鈴薯如果要冷藏，就先不要清洗，直接用深色塑膠袋或是鋁箔紙包住，避免見光發芽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
農糧署青蔥保鮮法
包起來冷藏：將整把青蔥用廚房餐巾紙包裹，並將尾端折入塑膠袋中，放入冰箱冷藏，因紙巾能吸收多餘水分，減少發霉與腐爛機率，可保存約 4～5 天。
裝起來冷藏：將青蔥洗淨後吸乾水分，切成段，放入上下鋪有餐巾紙的保鮮盒內，可冷藏約 7 天。
凍起來冷凍：將青蔥洗淨、吸乾並切段後，放進乾淨的保鮮盒或袋子冷凍，可保存 30 天以上。建議冷凍時一次分裝，可避免整把黏成一團，取用時更方便
除了青蔥，譚敦慈提醒葉菜類、根莖類的食物保鮮也需要特別留意。葉菜類買回家後千萬不要急著清洗，先用廚房紙巾將蔬菜及根部包好，再放進塑膠袋，袋口不要綁太緊，留點空隙，最後「直立」放進冰箱冷藏室，這招適用於多數葉菜類，像是菠菜、A菜、小松菜等，照做的話放4天到1週都不是問題。譚敦慈強調，葉菜類保存的最大關鍵在於「減少水分流失」與「避免悶壞」。蔬菜若有水分殘留，直接包起來很容易加速腐爛。
根莖類和也是囤糧必備，譚敦慈建議，紅蘿蔔、地瓜、洋蔥等根莖類食物都可放置在通風、陰涼的室溫保存，若想避免根莖類發芽，可以與蘋果一起擺放，能抑制根莖類食物發芽。根莖類食物大多發芽都還可以食用，唯獨馬鈴薯不行，只要芽眼變綠就不能吃了，容易有中毒風險。地瓜、馬鈴薯如果要冷藏，就先不要清洗，直接用深色塑膠袋或是鋁箔紙包住，避免見光發芽。