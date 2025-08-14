我是廣告 請繼續往下閱讀

Q：因為楊柳颱風，沒有健保卡怎麼就醫？

Q：楊柳颱風導致健保卡毀損或遺失怎麼辦？

Q：楊柳颱風導致健保卡不見或損壞，還可到藥局領藥嗎？

Q：如果楊柳颱風停止上班，已經是期限卻無法領藥怎麼辦？

楊柳颱風快閃台灣，但對於部分地區仍造成災情。健保署提到，因有些民眾可能需要就醫，卻無健保卡，目前已請特約醫療院所協助「例外就醫」提供醫療服務。相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》也整理QA提供民眾參考。A：健保署表示，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」填報就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫者相關資料後，即可以健保身分就醫。A：健保署提到，民眾可申請免費換發新卡，只要健保卡申請表註明「楊柳颱風受災」，至各地郵局或透過當地戶政事務所，但限本國籍、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點申請新卡。A：健保署指出，民眾仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。A：健保署說明，民眾於領藥期間末日恰逢颱風停止上班，其領藥日可順延至颱風過後第一個上班日，其後處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。健保署表示，如有任何疑問，請洽詢健保署免費諮詢專線：0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678。