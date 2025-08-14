房市冷，除了內政部先前公布113年第4季新成屋餘屋量達11萬宅，北台灣預售屋、新成屋今年最新7月市況統計公布，新成屋戶數上升，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平，是新冠肺炎疫情後最窘迫狀態，待售建案數量7月比上個月新增40多案，來到1375案，但又不見需求量，讓整體房市雪上加霜。
預售屋推案保守下修百億 回落至600多億
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，正式進入下半年，家庭出遊的暑假階段、颱風帶來的不穩定氣侯、民俗月，和新的關稅政策都將登場，利空接力讓建商保守以對，印證在7月的預售物件推案量比前月下修達百億元，落至600多億元，指標案為台北市中正區千呼萬喚始出來的豐基建設案，有百億元量體規模，其他案量較大的為總銷50多億元案，共計三案分別為坐落桃園市內壢火車站生活圈、台北市北士科重劃區，與新北市土城區頂埔地帶的聚泰、華固、花王建設案，餘案則都在40億元以下。
單周來客僅12.5組、成交不到1組
新成屋戶數雖較上月增加，也僅微增30多戶，整體是200多戶，難正面看待，在價格高又得立即與銀行打交道的不利因素下，若非興建完工得按計畫公開，實無發揮空間。
需求面仍是毫無救贖，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數再降，來客組數為12.5組、成交組數是0.7組，都是堪比疫情階段的慘況，僅以地段穩健的大型建商的指標案，或是新開案的甜蜜期會有單周數十組、成交不掛蛋的績效，否則單周個位數的賞屋量與零成交已屬常態，買盤信心萬念俱灰。
待售建案1375案 賣不掉又不得不推
類比疫情階段的還有待售建案數量，7月來到1375案，比前月增40多案，其中以新北市、桃園市最顯去化不易，量增較多，當前籠罩的陰霾，要不是戶數較少的小案，多數銷售時間拉長以年計算都不意外，又一直有新案前仆後繼登場的兩地，甚至不乏多戶數大案，新北市還有數個百億元案，均讓此節骨眼難看的數據雪上加霜，賣不掉又不得不推的騎虎難下之姿充分體現。
開價與成交價仍跳貼身雙人舞，差距未拉開，在一成空間內，僅台北市因為房價過高，容易因如大安區鍍金門牌高價案，與像萬華、文山、內湖地區平價產品產生價格落差，進而創造議價率，否則其他縣市的建商價碼保持一定水位，不到黃河心不死，或也在於擔憂貿然降價的骨牌效應，不降不賣咬牙苦撐。
7、8月買盤冷凍、需求消極 928檔期仍要觀望
陳炳辰分析，即將迎來928檔期，觀察今年市況正是得依賴檔期始有表現，而7、8月所屬青黃不接，建商推案興致缺缺自然讓供給量不堪，還有關稅疑雲不利資金冒險投資，冰凍三尺的房市買盤雪上加霜，需求消極。又不少建商抱持延都延了心態，乾脆延推到明年再說，928檔期恐也難寄望過高，包括新北市林口區與桃園市龜山區、中壢區，和新竹地區的東區、竹北市都傳指標大案不一定在928檔期亮相，可預見全年推案量隨之看衰，前程晦暗難明。
資料來源：內政部