國民黨主席朱立倫任期將到10月底止，朱立倫多次公開稱要交棒，藍營內部力拱台中市長盧秀燕接棒，但盧秀燕意願不高，遲未表態。曾代表國民黨參選副總統的中廣前董事長趙少康說，盧秀燕如果想參選2028年總統，就應該接下黨主席職位，支持者也希望看到一個敢接受挑戰的候選人。趙少康說，盧秀燕還沒表態，可能是因為還卡在823還有第二波大罷免，台中市有3名資深藍委要面臨罷免考驗，盧秀燕現在還是要繼續全力以赴，守住這3個席次。趙少康也提到，新北市長侯友宜2022年連任時，得票率還比2018年首度參選時還要高，當時民調也是總統賴清德的一倍，但就是一直拖，從2022年12月拖到2023年5月，就把人都拖死了，盧秀燕自己要考慮清楚。至於朱立倫是否可能留任？趙少康說，朱立倫對國民黨有功有過，以2024年總統大選來說，朱立倫是失敗的，但726大罷免，朱立倫功大於過，怎樣才是對國民黨好、對國家好，朱立倫也要自己想清楚。