台中地院開庭驚傳「中國籍律師」現身！13日一場台商與奧地利公司民事訴訟中，奧地利公司派出的劉姓中國律師，當庭自稱公司法務、要直接擔任訴訟代理人，立刻引爆對造律師蔡昆洲強烈反彈。法官雖緊急裁定不准代理，但仍准其當送達代收人。消息曝光後，法律界震撼，檢方火速分案偵辦，直指此舉恐違反《律師法》，全律會更嚴正警告：「中國律師來台執業，不可行、也絕不合法！」事件發生在台中地方法院，該案為一宗台商與奧地利公司之間的民事糾紛。據全國律師聯合會與台中律師公會查證，庭審過程中，劉姓中國律師向法官表示，自己是奧地利公司員工，並以「公司法務」身分要求擔任訴訟代理人。熟悉該人士背景的蔡昆洲律師，立即在庭上提出異議，強調此舉恐繞過台灣對律師資格的嚴格審查程序。雙方在庭上短兵相接，劉姓律師則辯稱「法律又沒禁止」。法官最終裁定，不准其擔任訴訟代理人，但接受其作為奧地利公司在台的送達代收人，以利法院後續文書送達。雖然裁定避免了其直接代理訴訟，但事件已在法律界引起廣泛關注。蔡昆洲事後在社群平台 Threads 發文，引用《律師法》相關規定指出，在台灣執行律師業務必須具備本國律師資格；外國律師須經法務部許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既非台灣律師，也不屬於我國承認的「外國律師」，直接在法院代理恐已違法。他並質疑奧地利公司與該律師是否基於政治立場，刻意選派中國律師來台，這形同否認台灣法律與制度的獨立性，將嚴重衝擊司法主權與國家安全。台中地檢署今日發布聲明，重申依《律師法》第114條與第115條，外國律師非經許可，不得在台執業，並須於許可後6個月內加入律師公會。檢方已主動分案，指派檢察官查辦，將釐清此案是否涉及違反律師法的刑責。全國律師聯合會則嚴正表態，中國律師來台執業「不可行，也絕不合法」。該會指出，若容忍此類行為，恐開啟先例，讓境外人士繞過律師資格審查進入我國司法體系，不僅侵蝕本土律師專業，更會對司法安全與國家安全構成威脅。此案目前正由檢方持續調查中，法律界也呼籲主管機關加強邊境與司法程序把關，防止類似爭議再度發生。