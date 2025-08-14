住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，統計六都2025年上半年家戶購屋比，可以看出以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋比僅1.4%，象徵每百戶中僅有1.4戶買房，平2016年以來最低紀錄。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此波政府打房之外，又有限貸風波延續，讓自住與置產買盤冷靜不少，買氣重回10年前。
住商機構彙整六都市政府民政、地政數據，根據戶數與半年買賣移轉棟數統計出各市的家戶購屋比。資料顯示，六都合計於2024年上半年時，家戶購屋比高達2.1%，平10年來最高紀錄；不過時隔一年，今年上半年家戶購屋比跌到1.4%，顯示全台各都會區上半年每百戶中，僅約1.4戶買房，平10年來最低紀錄。賴志昶分析，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，不過也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，令家戶購屋比跌回2016年時水準，換言之，此波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。
昔日熱區也失靈 高雄、桃園買氣跌至10年新低
觀察六都，台北市上半年家戶購屋比達1.1%，為六都最低，與去年同期相比下滑0.3個百分點；新北市為1.3%，較去年減少0.7個百分點；桃園市家戶購屋比雖仍為六都最高，但較去年仍下降0.6個百分點來到2.0%，平10年最低紀錄；台中市為1.7%，較去年減少0.7個百分點；台南市家戶購屋比僅1.3%，較去年同期下降0.7個百分點；高雄市也較去年減少0.8個百分點，下跌幅度為六都最高，同時上半年家戶購屋比達1.3%，也是打平10年來最低紀錄。
賴志昶補充，高雄市去年有半導體產業進駐題材推升市場買氣，但今年上半年在股市震盪、央行打房等情況之下，令投資與置產買盤明顯縮手，區域成交速度降溫不少；至於桃園房價在近年連續上漲後，總價門檻提高，加上貸款環境不利，更使購屋族群轉趨保守，因此即使有重劃區與軌道經濟題材等活絡市場，家戶購屋比也創10年同期新低。
全球金融局勢多變 下半年買氣難樂觀
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，六都房市買氣歷經金龍海嘯衝擊跌回10年谷底，下半年適逢美國對等關稅議題牽動全球金融局勢敏感神經，台美股市互動頻繁，後續發展更值得留意。在此狀況下，下半年若限貸現象仍在，適逢近期交屋潮來臨，更使貸款排隊情況加劇，若政府未有另一波鬆管措施，則直至年底前，房市買氣恐無樂觀空間。
資料來源：民政局、地政局
