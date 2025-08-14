我是廣告 請繼續往下閱讀

光學指標廠大立光今（14）日迎來除息，今年上半年配發28元現金股利，早盤以2,410元開出後， 不到一分鐘就完成填息，股價一度衝至2425元，成功達成當日填息目標。大立光7月合併營收達新台幣54.13億元，創今年以來的高點，月增31%，不過年減0.1%。7月營收走高，主受惠客戶新機拉貨動能，預期8月拉貨動能比7月好；累計前7月合併營收316.65億元，年增14%。至於第二季財報表現，大立光因為匯兌緣故，稅後純益銳減至10.32億元，呈季減 83.98%、年減77.05%，每股純益7.73元，其中含匯兌損失在內的業外損失就高達30.85億元，致上半年累計稅後純益大幅縮水，僅剩74.75億元，年減幅度高達29.54%，換算EPS為56.01元。針對第三季營運，董事長林恩平日前曾表示，雖因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，但從客戶新機拉貨動能來看，7月優於6月，8月將比7月好，第3季產能滿載，以往年的營運表現來看，下半年會比上半年好，惟最終還是要看客戶銷售表現。大立光今日迎來除息，每股配發28元現金股利，除息參考價2390元，早盤以2410元盤上開出，不到一分鐘就完成填息，最高一度衝上2425元，順利完成填息。