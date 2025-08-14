我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部長邱泰源日前被問到少子化議題，提出4大策略，其中「提高婚育意願」和「六師聯誼」一事也被外界批評。國民黨立委王育敏今（14）日在立法院質詢時，也直指少子化問題持續惡化，更未看到日前衛福部承諾的兒少專責單位設立。邱泰源回應，盼能全力爭取年底設置。邱泰源近日被問到少子化議題時，提到「聯誼說」，因而被批評「劃錯重點」。他今日在立法院衛環委員會備質詢時，再次強調，自己有9成都在提4大策略，少子化原因也有許多，包括家庭文化、性平觀念等，都要一個一個解決，後續提到的「六師聯誼」是近期有舉辦的活動，若是以聯誼解決問題，是倒果為因。不過，王育敏指出，先前衛福部研議要有少子化專責單位，後續卻沒看到消息。她認為，少子化是國安危機，但在行政團隊似乎沒有重視。邱泰源回應，在行政團隊是非常重視的，也持續參考國際經驗，也在思考相關策略明明已經執行，少子化趨勢卻還是往下。對於少子化專責單位，邱泰源說，要做組織盤整，目前也一直在進行中，希望盡力爭取年底到位。