▲警方當場查扣海洛因3包(毛重7.7公克)、安非他命11包(毛重24.36公克)、依托咪酯菸油1瓶(毛重109.58公克)、毒品菸彈3顆、電子磅秤1臺及行動電話10具等證物。（圖／高市警局少年隊提供）

楊柳颱風來襲高雄市全市昨（13）日停班停課，高市警局少年警察隊卻冒著颱風天風雨拿著高雄地方法院搜索票、高雄地檢署拘票前往涉嫌販毒的張姓男子和吳姓女友涉販毒，投宿的摩鐵，俟張嫌退房開啟鐵捲門即以優勢警力壓制，實施搜索，當場查獲上百公克依託咪酯煙油、3顆煙彈等毒品。同時也查獲在場查獲其吳姓女友身上疑似藏有依托咪酯菸油，全案解送高雄地方檢察署偵辦。高雄市政府警察局少年警察隊於日前偵辦一起毒品案件，經向上溯源，再查獲張姓藥頭及吳姓嫌犯。調查發現，張嫌自認聰明且居無定所，為躲避警方查緝長期以不同汽車旅館為落腳處，並將旅館房間作為毒品交易地點，原以為可掩人耳目，無奈還是難逃法網。高市警局少年隊為順利查緝喬裝消費者埋伏守候，於8月13日持高雄地方法院搜索票、高雄地檢署拘票，俟張嫌退房開啟鐵捲門即以優勢警力壓制，實施搜索、拘提查獲張姓犯嫌涉嫌販賣第二級毒品安非他命及依托咪酯案，查扣第一級毒品海洛因3包(毛重7.7公克)、第二級毒品安非他命11包(毛重24.36公克)、依托咪酯菸油1瓶(毛重109.58公克)、毒品菸彈3顆、電子磅秤1臺及行動電話10具等證物。同時查獲在場吳姓女友，於其身上查扣疑似依托咪酯菸油，全案解送高雄地方檢察署偵辦。張嫌落網後，急於第一時間欲聯絡親人，希望代為委任律師到場。然而，疑張嫌因長期沉迷毒品，早年便離家少有聯絡，與家人關係疏離多年。即便在多次聯絡後，仍毫無親人音訊。高市警局少年警察隊隊長陳仁正呼籲民眾及青少年，切勿因好奇嚐試或被慫恿吸食毒品而終結自身健康、幸福與大好前途，送給青少年朋友暑假安全三守則：「遠離毒品、遠離危險場所、遠離壞朋友」,建議家人彼此多關心，一經發現行為異常、情緒波動大或出現可疑物品，應及早協助避免掉入深淵。唯有全民齊心防毒，才能守護社會安全與家庭幸福。