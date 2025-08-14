金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續陷入僵局，但根據《The Athletic》報導，一位匿名NBA美國職籃（National Basketball Association）高層近日給出了極高評價，甚至表示願意為他開出5年1.25億美（約合新台幣37.4億元）的合約，換算下來平均年薪達2500萬美元，並直言庫明加的天賦與上限都高於明尼蘇達灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。
庫明加潛力比麥克丹尼爾斯大？有聯盟高管願買單
該名高層指出，麥克丹尼爾斯在灰狼角色明確且表現出色，但庫明加擁有更全面的技術與更高的發展空間，該名高管說：「如果他能完全發揮實力，成就將不止於此」。事實上，兩人數據相近，場均得分皆在12至15分之間，且都是攻守兼備的側翼球員，因此在表面數據上的比較並不突兀。
不過麥克丹尼爾斯在灰狼的發揮空間更多，防守能力也已在季後賽經過檢證，而且他已經展現出擔任球隊第三得分手、在弱側自己創造得分的能力，而庫明加的潛力則仍未被兌現成實力，他在勇士未獲重用，不習慣在柯瑞（Stephen Curry）的體系下打球，這也是兩人目前待遇不同的原因。
合約價值是勇士和庫明加分歧所在
合約價值是雙方關鍵分歧所在，勇士方面對於高額長約態度保守，而庫明加則希望爭取更高薪資；雙方也必須要考慮續約後的交易情況，所以球隊曾要求庫明加放棄交易否決權，但遭到拒絕。目前他們已經有數周沒有實質性接觸，談判可能一路拖到8月甚至訓練營開啟。期間外界也傳出多支球隊關注他的動向，其中沙加緬度國王被點名有興趣，但勇士的要價高達4個首輪籤，令交易遲遲無法成行。
部分分析認為，庫明加可以選擇接受價值790萬美元的延續資格報價（Qualifying Offer），藉此在明年夏天成為完全自由球員，爭取與其他球隊談判的空間，同時也為與勇士的談判爭取更多時間。但無論結果如何，這場續約拉鋸戰已經讓勇士的休賽季補強陷入停滯，也讓庫明加的未來蒙上不確定性。
資料來源：The Athletic
