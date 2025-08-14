我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普近期對晶片業頻繁出手，同意輝達（Nvidia）以向政府繳納15%對中銷售額，換取出口H20晶片的許可，還要求英特爾（Intel）執行長陳立武請辭。美媒分析，川普儼然把自己任命為「全球晶片業總司令」，有學者也直言川普管得太多。《紐約時報》報導，篤信自由資本主義的共和黨向來反對政府干預企業營運，不過川普（Donald Trump）近期卻反其道而行。川普與輝達執行長黃仁勳協議，同意輝達對中國輸出H20人工智慧晶片，但需向聯邦政府繳納對中銷售額的15%；英特爾執行長陳立武被質疑過去與中國關係密切，川普也直接公開要求他請辭，直到兩人會面後態度才有所轉變；蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也到白宮與川普會面，宣布加大在美投資。有美國經濟史學者指出，川普的舉動是自2009年金融海嘯期間，歐巴馬政府搶救大到不能倒的銀行體系與汽車工業後，聯邦政府介入美國經濟最深的行動，但這欠缺理據。美國史上也從未有業者付費取得政府出口許可的案例，商業部也尚未回應這筆錢會如何徵收、使用。柏克萊大學經濟學教授哈里森（Anne Harrison）表示，這不是理性的產業政策，而是政府介入企業經營，川普威脅業者不同意就會受罰，「他管得太多」。蘭德公司（RAND Corporation）資深分析師古德瑞契（Jimmy Goodrich）也分析，川普主導晶片業，業者不清楚何時在壓力下要改變營運計劃，除了對川普承諾金援與送上大禮要求放行以外，其實沒有多少選擇，川普見機行事風格讓情況猶如雲霄飛車，沒人曉得方向。