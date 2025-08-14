賑災基金會7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，至今收到捐款共計2.6萬筆，募得款項逾4.2億。基金會說明，已核撥1億125萬給受災縣市政府緊急救災。
賑災基金會表示，自7月21日啟動募款專案，截至8月13日止，累計收到2萬6317筆捐款、募得新台幣4億2224萬1488元；截至8月13日止，百萬以上捐款則72筆，捐款逾3.2億元。距離預募金額5億已達84%。
賑災基金會說明，目前已核撥1億125萬給受災縣市政府緊急救災外，也參與行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」於災區現場召開的工作會議，以提出確實有效的救助方案。
賑災基金會說，作為公私部門的協力夥伴，務求賑助到位，賑助方案將與公務預算區隔，並協助長期第一線陪伴弱勢家庭的私法人投入復原家屋與生活等工作。
賑災基金會提到，目前募得款項第一波將用於傷亡賑助、淹水救助、安遷及租屋賑助，後續將待行政院擬定之「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」通過後，配合公、私部門救災需求，擬定相關補助措施，儘速撥款，嚴謹審核。
相關募款資訊：
「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第 1131362790 號函核發勸募許可，本專案勸募期間為114年7月21日至 8月20日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：
一、匯款
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）
銀行帳號：102-005-19896-5
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。。
二、外匯：
1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。
2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」
3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」
4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。
5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459,
Taiwan(R.O.C.)」。
三、LINE Pay：
進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）
四、四大超商：
自7月21日(一)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。
LINE Pay及四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。
本次114年丹娜絲風災募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。
風災發生的第一時間往往由各公務機關與民間團體組織協同緊急避難救災，而災後重建、災區經濟復甦，都是以年為單位、既深且遠的重要工作。本年度已進入太平洋颱風季，為妥善救助丹娜絲颱風影響災民，並為後續可能的重大災害做好準備，因此本會響應行政院指示投入募款，盼各界慷慨解囊，義助災民。
另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金與程曦資訊合作，開立專線電話1988，於7月21日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。
※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：
請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。
有關資訊請詳賑災基金會官方網站中募款計畫查詢。
