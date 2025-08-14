我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙（如圖）指控黑人陳建州性騷擾反被告求償千萬，使得她壓力山大患上重度憂鬱症。（圖／宜霈vs大牙 臉書）

藝人大牙（周宜霈）今（14）日宣布離婚小七歲老公廖勛威（阿廖師），過去大牙因為指控黑人陳建州性騷擾不成，還遭對方反告要求千萬賠償金，使得她重度憂鬱症纏身。在人生近乎絕望的日子中，是前夫力挺她捍衛自己的權利，陪大牙一起走過辛苦的日子。「me too運動」大家紛紛為自己被性騷擾經驗發聲時，大牙控訴黑人陳建州過去前往香港出外景時，硬闖入自己的房間，強抱了只著單薄浴衣的她，還對自己言語騷擾。當時的她擔心未來在演藝圈接不到工作，因此選擇了沉默。沒想到說出經歷後卻遭陳建州求償千萬元，讓她壓力超大一度求助身心科，最後被診斷罹患了重度憂鬱症。當時的大牙遭到打壓，在演藝圈工作幾乎全數歸0，一個月僅有一萬塊收入，還將近一年沒有新戲可以拍。經濟壓力以及輿論壓力同時壓到身上，使得大牙一度想要自我了結，直到黑人夫妻撤回起訴情況才好轉。當時她的老公也在社群心疼發聲：「終於算是告一個段落了，這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺，老婆妳辛苦了！」大牙今日突然宣布斷開陪伴自己走過風波的老公，也讓外界猜測是否離婚原因跟陳建州事件有關係，大牙經紀人則回覆：「絕對沒有關係，當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的。」大牙也坦言兩人會離婚的原因，「在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友。」因此覺得雙方比起夫妻更適合當朋友，因此結束了5年的婚姻關係。