大牙今（14）日宣布和小7歲老公廖勛威（阿廖師）離婚，兩人曾一起挺過陳建州（黑人）性騷案，大牙坦言，「在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友」，婚姻已經努力過，但也不得不接受愛情已經逝去，決定退回朋友關係，依舊祝福彼此。大牙和小7歲羽球教練阿廖師2020年結婚，，在和老公交往後也改變對婚姻的想法，阿廖師求婚時包下何依霈的餐廳，在三五好友的見證下，大牙戴上婚戒，事後她更開玩笑發文，直呼是一篇打臉文，「話真的不要說太早，謝謝大家的祝福，我即將死會成為菜鳥人妻。」沒想到5年過去，在共同聲明中提到，並沒有第三者介入，只是單純愛情已逝，感嘆在相處過程中，越了解彼此，才越發現更適合當家人、朋友，「在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好。」至於大牙花800多萬元在汐止買的預售屋，離婚後歸大牙所有，經紀人表示，「在婚前就已購入的預售屋，二人分開後有將這一塊理清楚，沒有爭議。」至於離婚是否和陳建州的案子有關，經紀人回應，「絕對沒有關係，當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的。」大牙從節目《我愛黑澀會》發跡，出演過許多戲劇，包括《我在墾丁*天氣晴》、《1989一念間》、《飛魚高校生》，後來轉戰八點檔《金家好媳婦》、《一家人》、《天之蕉子》都有不錯的成績。大家好：地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。祝願大家健康、平安、喜樂、自在。