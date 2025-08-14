我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙（右）和阿廖師宣布和平離婚。（圖／翻攝自阿廖師臉書）





大牙（周宜霈）今（14）宣布和小7歲羽球教練老公廖勛威（阿廖師）離婚，一直是租屋族的大牙，婚後以800多萬元的價格，在汐止買了不到20坪的房子，當時還花了80幾萬裝潢，如今離婚，房產歸誰？大牙也透過經紀人回應，房產是大牙的，沒有爭議。大牙婚後與阿廖師以800多萬元的價格，在汐止買下預售屋，室內空間不到20坪，為了打造收納空間，花了80幾萬裝潢，如今兩人分道揚鑣，經紀人也表示房子是大牙的，「在婚前就已購入的預售屋，二人分開後有將這一塊理清楚，沒有爭議。」對於突然宣布離婚，大牙坦言，是因為不想到到被發現，才吐露實情，選在今天發出也沒什麼特別的原因，至於每年夫妻倆都會舉辦的憂敗羽球盃是否還會再舉辦？經紀人表示目前無法保證未來是如何，至少不會是兩人一起辦了。大家好：地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。祝願大家健康、平安、喜樂、自在。