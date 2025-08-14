我是廣告 請繼續往下閱讀

為加速大林蒲遷村進度，高市府將向經濟部爭取提早於115年4～6月先行啟動遷村土地價購協議，獲經濟部同意，並達成包括加速遷村的共識，以回應居民加速遷村之期待，完善遷村安置地之生活機能等協議。高市府與經濟部8月11日召開「大林蒲遷村專案辦公室第16次會議」，由高雄市副市長林欽榮與經濟部政務次長何晉滄主持，市政市府表示，經濟部正辦理大林蒲遷村地（小港沿海六里）設置新材料循環產業園區的都市計畫變更程序，目前已在市都委會審議中，預估115年4月可望通過內政部都委會審議。因此，市府與經濟部決定超前部署，規劃於115年4～6月先行啟動遷村土地價購的協議，包括住商區土地一坪換一坪協議、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金之協議，公保地價購協議等，以利接續辦理住商區土地一坪換一坪之抽籤配地，及農業區跨區區段徵收作業。此外，為確保居民遷入新家園後能立即享有完善的公共服務，經濟部同意市府的提議，將提早進行機場北側遷入地區四項重要公共設施工程，包括新闢道路、新設國中與國小、派出所及消防特搜分隊等，預計在115年上半年陸續啟動施工，加速基礎建設到位，讓大林蒲居民在新環境中能安心居住、便利生活。高市府指出，這次會議決議為遷村進度帶來重大進展，未來將持續與經濟部密切合作，透過將多項重要作業提前啟動並同步推動的方式，讓大林蒲遷村作業如期完成，確保居民能順利遷入新社區，展開嶄新的生活。