台鐵今（14）日區間車上，出現一隻老鷹，撞到鐵桿後蜷縮在車廂角落。台鐵女性列車長徒手抓住老鷹後，交給站務員帶下車，這班列車也因此延誤1分鐘。今有網友在Threads發文分享，在百福站附近時突然有隻鳥衝進車廂，可能是太緊張撞到鐵桿，蜷縮在角落不動。從影片中可見老鷹在車廂角落，台鐵女列車長上前，借用旅客購物袋，包覆住老鷹後，交給站務員帶下車。該名網友也說，原本以為是哪位乘客的寵物鳥跑出來，結果發現竟然是野生老鷹誤闖，「希望牠早點恢復體力，回到自己的天空」。台鐵說明，今日第1141次車長於百福站時，接獲客服通知9車有老鷹，車長前往9車後，使用旅客提供的袋子將老鷹抓住，交予汐止站處理，站員下車後，於月台放飛。原汐止站表定8:43開車，實際8:45開行，晚2分。台鐵公司也呼籲，若列車上發現有危險動物，請旅客盡速通知列車長前往處理，或電洽本公司客服中心0800-765-888（限市話） 02-2191-0096（市話、手機）。