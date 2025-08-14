我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國外送平台爆發「零元購」大戰，飲料店訂單大爆滿，外送員也一次送十幾單搶時間。（圖／翻攝自小紅書）

中國今年4月起爆發「外送大戰」，各大外送平台瘋狂低價競爭，到近期仍未平息，多家連鎖飲料店被捲入「零元購」，訂單多到可以貼滿整面牆卻沒有多少利潤，做好的飲料堆滿到店外，外送員收入沒有增長，且急著送餐也無暇檢查，許多網友都分享拿到錯誤的餐點。據BBC報導，中國今年4月爆發「外送大戰」，6月末進入白熱化，京東、美團、餓了麼等外送平台巨頭，發起低價競爭挑戰，以折價券補貼等形式吸引顧客，一杯本來要人民幣30至40元（約新台幣125元至166元）的奶茶，可以用0元搶購到，甚至10元以下成為新的奶茶平均價格。據中國社群平台小紅書、微博上消息，許多飲料店都被擁出的海量訂單淹沒，等待製作的飲料杯貼紙可以貼滿整面牆，跟瀑布一樣，製作完的飲料也只能全部堆滿在櫃檯、甚至要擺放到地板上，店員一刻都停不下來，還有許多店員被壓力逼到哭出來。許多外送員一次送十多單、餐點掛滿電動車的畫面也屢見不鮮，還有許多外送員來不及確認訂單，隨機拿了就衝去送單。不少網友也分享，雖然拿到的餐點跟訂單不一樣，但畢竟是免費的也不計較，或因為飲料店瞬間爆單，根本無法順利點到飲料。微博科技媒體「晚點」13日發文，中國40多萬家茶飲店就像戰線據點，兩大外賣平台的指揮官把補貼、流量砸向哪家店，就會馬上從線上點單系統消失。上千張訂單逼店員切水果、搖茶湯，但到下午準備好的原料消耗殆盡，店員累到放棄規定流程，但還是完全做不完。更普遍的情況是外送員到店裡隨機抓一個、甚至更多打包袋就走，通常挑對手平台的拿，撕了標籤送到目的地。幾年前，老騎手就會教新兵用這招解決快超時的訂單，這次大戰中被大範圍推廣。8月7日當天，淘寶閃購和美團總共發出超過2.6億個訂單，是去年的兩倍多，創下歷史新高。立秋開始的三天大促，兩大外送平臺總訂單超過6億，過半是茶飲、咖啡。平價連鎖飲料「蜜雪冰城」在立秋當天賣出7500萬杯飲品，單店銷量是往年平日3倍以上；連鎖咖啡業者「瑞幸」單日也賣出2000萬杯咖啡和飲料。BBC分析，這場外送大戰沒有贏家。有店家直言，訂單翻倍、忙碌程度翻倍，利潤卻是負數，收入沒有任何變化。但店家不得不加入戰局，若不參加外送大戰，會被平台限制流量，且店家需要繳納高於平台支出的費用來配合活動，一般讓利比例為平台3、店家7，意味著若消費者使用減10元的折價券，其中7元由店家吸收。外送員也陷入搶時間、跑更多單的賭局。外送員在炎炎夏日面對比以前多2、3倍的訂單；但有外送員發現每一單的單價變低了，收入其實沒什麼變化，還有人坦言本來就需要靠逆向、超速、闖紅燈維持送餐效率，現在違規次數更多了。至於消費者雖然以便宜的價錢點到許多餐飲，卻根本吃不完，最終食物都進了垃圾桶。甚至時常出現「幽靈訂單」，即消費者用外送平台點了到店自取，卻根本沒來領，最後店家只能將飲料倒掉，有時一天甚至要倒掉數十杯。中國社會科學院財經戰略院研究員劉誠表示，外送大戰期間倒奶茶是行業過度競爭的表現，為了占有市場，打壓價格和利潤，「雖然已經有兩次約談，但我覺得這個現象會愈演愈烈」。中國連鎖經營協會會長彭建真指出，以「低於成本價銷售的行為是違反中國價格法及有關規定的」，2020年中國五家社區團購平台發起0元購活動，後來全被國家市場監管總局處罰、強制停止低價競爭行為。