國民黨今（14）日公布「核三延役」公投廣告，內容仿作成人諷刺動畫「南方四賤客」，大玩政治時事梗。粉專政客爽揪出宣傳片裡的11細節，直呼「太多細節梗了，嘲諷值滿點」。國民黨今日公布的「核三延役」公投廣告，不只內容仿作成人諷刺動畫「南方四賤客」，更是大玩政治時事梗，主角「萊爾校長」嘲諷總統賴清德，影片中，車上有乘客因為表達反對意見就被抓走，反諷賴清德執政查水表。不僅如此，廣告中，穿皮衣的正是輝達執行長黃仁勳、戴眼鏡的是和碩董事長童子賢，也因為挺核能被趕下車。對此，政客爽整理宣傳片裡的11處細節梗，包含「萊爾校長=liar（說謊），諧音就是lie（賴清德）」、「開錯726公路諷刺大罷免大失敗」、「萊爾校長說『你們智商不足』，反諷青鳥罷團批選民智商低」、「車上有乘客反對賴清德就被司法抓走，反諷賴清德執政查水表、司法迫害」、「禿頭男疑似柯建銘，講話口齒不清（現實也沒人聽得懂他講話）」。另外還包含，「穿皮衣的是黃仁勳、戴眼鏡的可能是童子賢，挺核能被趕下車」、「最後被換上車的人手上兩手拿著雅詩蘭黛粉底液（王義川）、穿『納x鷹』的紙紮人、閩南狼、綠友友」、「最後含糊不清的鬼叫疑似是『怎麼樣怎麼樣，大罷免大失敗』」政客爽整理的最後3個細節包括，「萊爾校長說『不是表決多數贏就可以』，還原賴清德團結十講的幹話」、「天上飛的是青鳥」、「萊爾校長問：『大家贊成嗎？』，賴清德團結十講多次問聽眾大家贊成嗎？」政客爽表示，「大家都有認出來嗎？光看到柯建銘在那含滷蛋講話就快笑死哈哈哈哈哈哈哈！太多細節梗了，嘲諷值滿點，而且怎麼可以畫的這麼像。」