第二波大罷免將在23日登場，國民黨南投縣立委游顥昨天在臉書上傳急診就醫照片，透露因血尿就醫，然而就醫圖片卻被綠罷團「台灣真內地青年團」做成「同意罷免」宣傳圖，即便另一個綠罷團「去游除垢」出面切割，卻被粉專政客爽發現，仍在罷團群組中持續嘲諷游顥，讓政客爽直呼，「行徑惡劣到讓人嘆為觀止」。政客爽今（14）日在臉書發文表示，綠營罷團拿血尿送醫的照片，來做政治操作，重製該病床照「呼籲投同意票」，行徑惡劣到讓人嘆為觀止。政客爽指出，做圖的罷團叫做「台灣真內地青年團」（南投公民會社），跟民進黨蔡培慧關係良好，而另外一個罷團「去游除垢」立刻發聲明切割，說祝福游顥早日康復、沒有落井下石。政客爽續指，「真的是這樣嗎？不是哦，不是這樣子」，在綠營罷團「去游除垢」的群組中，就有人嗆「躺著苦肉計」、「希望他永遠不要起來比較好」。政客爽表示，有人出面制止，但制止的理由很搞笑，竟是因為要小心被截圖、個資被外流，「居然不是先說不要這樣攻擊欸！阿不是沒有落井下石嗎？」政客爽也點名蔡培慧，「請問一下，蔡培慧妳對這件事情的看法如何？妳是檯面上的人物，可不是檯面下的志工哦。」