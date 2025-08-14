我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平近來捲入一場備受矚目的土地開發案風波。由於他的經紀人巴萊洛（Nez Balelo）涉及一項夏威夷天價不動產開發計畫而遭提告，讓大谷翔平的名字也與「詐騙」掛鉤，引起外界高度關注。對此，大谷翔平在賽後罕見發聲，簡短地透露他當前「唯一的心願」，就是希望球隊能趕快終止連敗，專心在球場上。大谷翔平今（14）日對戰天使隊的比賽後，針對其經紀人巴萊洛（Nez Balelo）因涉及夏威夷不動產開發計畫而遭開發商與仲介商提告一事，首度回應媒體。他表示：「我還是希望能專注在比賽上吧，尤其是今天……或說最近球隊連敗的情況，真的希望我們全隊能趕快先拿下一勝，然後一場一場去把勝利拿下來。」根據夏威夷州遞交的訴狀，大谷翔平在2023年與一項總額2.4億美元（約新台幣71億元）的高級住宅建設計畫簽約，擔任廣告代言人。不過，之後在相關交易上出現分歧，導致開發商海斯（Kevin J. Hayes）與仲介商松本知子（Matsumoto Tomoko）被排除在協商團隊之外，進而引發這起訴訟。針對這起訴訟，《美聯社》與《The Athletic》報導指出，開發商金斯伯恩房地產資本公司（Kingsbarn Realty Capital）隨後發表聲明，強調：「原告的指控非常輕率且毫無根據。關於對凱文·海斯與松本知子採取的措施，完全由金斯伯恩承擔責任。」該公司也透露，他們已在上個月正式通知兩人被移出計畫。《美聯社》同時指出，CAA體育經紀公司（CAA Sports）的發言人目前對此事不予置評。這場訴訟風波的後續發展，仍有待觀察。