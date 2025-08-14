我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日於客場對戰老東家洛杉磯天使（Los Angeles Angels），以第1棒、先發投手身分登場。本場是他轉隊後首度於天使主場先發出賽，也是他自2023年8月以來，睽違735天再度挑戰投手勝投紀錄。雖然他僅投4.1局被敲5支安打、失4分退場，最終無緣奪得手術復出後的首勝，但他兩度三振前隊友、「神鱒」楚奧特（Mike Trout），讓他對投球內容仍感到滿意。這場比賽焦點之一，無疑是大谷與楚奧特的再次對決。兩人自2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰交手以來，首度於大聯盟例行賽中再度正面碰頭。比賽首局，當楚奧特走上打席時，兩人臉上皆掛著微笑，氣氛輕鬆卻不失火藥味。大谷一連飆出快速球壓制，最終以一顆經典的Sweeper，讓楚奧特站著不動遭到三振，引發全場轟動。來到第4局，雙方再度交鋒，大谷以一顆外角高達101英哩（約162公里）的火球再次讓楚奧特吞下三振。賽後大谷受訪時談及這兩次對決時表示：「那兩個打席我投得很到位。有些打席能完全照計畫執行，結果就很好；但也有打席沒能投出理想球路，結果也差很多。這場比賽的成敗就在這些細節上。」這場比賽對大谷而言，具有特殊意義。他回到了自己曾效力6年的天使主場，首次以道奇球員身分在此投球。談及重返熟悉球場的心情，他坦言：「這座球場留下我很多回憶，也是我很喜歡的場地之一。今天能夠再次在這裡登板，我覺得對我個人成長來說，是重要的一步。」此外，道奇牛棚再次失守，在8局下被天使逆轉，系列賽被橫掃的同時也吞下4連敗，把國聯西區龍頭讓給教士。對於球隊近況不佳的狀況，大谷坦言：「這幾場比賽雖然打得接近，也很很多獲勝的機會，但沒辦法拿下勝利，大家多少會有些焦躁與壓力。」他強調球隊目前正在進行更多團隊溝通與調整，「我們會趁明天休兵日重新調整，因為接下來每一場比賽都很重要，我們會集中精神迎戰。」