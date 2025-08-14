我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日於客場對戰老東家洛杉磯天使（Los Angeles Angels），以第1棒、先發投手身分登場。本場是他轉隊後首度於天使主場先發出賽，也是他自2023年8月以來，睽違735天再度挑戰投手勝投紀錄。雖然展現精湛投打表現，但最終於5局未投完就退場，繳出主投4.1局、飆7K、失4分的表現，無緣收下個人本季首勝。比賽一開始，大谷就火力全開。身為先發第1棒，他首打席便掃出右外野方向的三壘安打，締造個人本季最長的 12場連續安打紀錄，為球隊注入強心針。本場最受矚目的焦點莫過於大谷與昔日隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout） 的交手。兩人自2023年WBC決賽後首次於正式賽再度對決，首打席大谷連飆速球，最後用招牌Sweeper成功讓楚奧特見三振，引爆現場熱烈反應。到了第4局，大谷再次用101英哩（約162公里）的外角速球，讓楚奧特再度被三振，震驚全場。雖然開局氣勢如虹，但大谷在第2局遭遇亂流。先被瓦德（Taylor Ward）轟出中右外野方向全壘打，隨後再被孟卡達（Yoan Moncada）敲出二壘安打，並被犧牲飛球送回第2分。儘管他迅速回穩，3局投出3上3下，並在後續回合持續壓制對手，仍在第5局能看出他因投球數過多體力明顯下滑，未能投滿道奇主帥賽前預設的5局就退場，與勝投資格擦身而過，留下一、二壘危機交棒給牛棚。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts） 賽前就表示，預計讓大谷投滿5局，作為術後二刀流復出計畫的一環，但仍強調本季例行賽不會讓他負荷過重，最多就是5局。本場雖未滿5局退場，仍展現出色球威與控球能力。截至賽前，大谷本季投手成績為 0勝0敗、防禦率2.37，今日登板本有望力拚轉隊後首勝，但最終無緣實現。道奇近期則陷入3連敗低潮，又遭國聯西區競爭對手教士隊超車，戰績排名下滑，本場比賽也是球隊急需勝利的一戰。