美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今（14）日在客場對戰老東家洛杉磯天使隊，此役他先發登板並擔任「第一棒、投手兼指定打擊」，與天使球星、好友楚奧特（Mike Trout）再度交鋒，不僅是兩人睽違876天的再度對決，更因楚奧特被三振後的苦笑，在社群媒體上引發熱烈討論，球迷紛紛讚嘆這畫面簡直是漫畫情節。大谷翔平與楚奧特上一次在正式比賽中交手，是在2023年3月的世界棒球經典賽（WBC）決賽。當時日本隊以1分領先進入九局下半，大谷登板救援，最終以一顆橫掃型曲球讓楚奧特揮空三振，幫助日本隊奪下世界冠軍，那一幕成為棒球史上的經典畫面。這次的對決在首局兩出局時重現，兩位巨星再次露出微笑迎戰。大谷從第一球起就火力全開，連續飆出五顆接近160公里的四縫線速球，與楚奧特纏鬥至滿球數。關鍵的第六球，大谷改投一顆內角橫掃型曲球（sweeper），出乎楚奧特意料，讓這位強打者只能站著不動被三振。大谷當下露出開心的笑容，楚奧特則帶著一絲懊惱的苦笑走回休息區。這場兩大巨星用表情上演的「無聲對話」立刻在網路上引發共鳴。X（前Twitter）上湧現大量留言，稱讚「楚奧特被三振後的表情真不甘心」、「兩人的表情實在太精彩」、「大谷那表情超開心」、「這根本是漫畫情節，尤其是那種表情互動」。球迷們也為這場頂級對決感到熱血沸騰，紛紛留言讚嘆：「能看到這麼熱血的對決太爽了」、「每一次都讓人熱血沸騰」、「真的是高水準的對決」、「兩人比賽的表情看得我心情很好」。