MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）今日再度客場交鋒洛杉磯天使（Los Angeles Angels），道奇推出日本二刀流巨星大谷翔平掛帥先發，這是他本季第9度登板投球，同時也是他轉隊後首度於天使主場先發出賽。雖然因用球數以及體力下滑等因素僅投4.1局，不僅未達賽前預設的5局投球，也無緣奪下自2023年8月以來、睽違735天的投手勝投。但仍飆出7K其中2K正是賞給「神鱒」楚奧特（Mike Trout），共失4分退場。打擊方面，大谷在首打席就敲出三壘安打，後續貝茲（Mookie Betts）也補上安打讓大谷成功跑回首分。在打擊方面大谷繳出4打數1安打、3次三振的成績，雖然打線表現不錯，但道奇牛棚再次砸鍋，最終道奇以5：6不敵天使，系列賽慘遭橫掃。面對天使先發右投漢崔克斯（Kyle Hendricks），大谷在比賽首局即展現攻擊火力。首打席在2好2壞的情況下，成功鎖定一顆變化球，將球掃向沿著右半邊邊線的三壘安打，締造個人本季最長的 12場連續安打紀錄。隨後由貝茲（Mookie Betts）補上左外野安打，大谷順利跑回本壘，幫助道奇在比賽開打僅5分鐘就先馳得點。投手任務結束後，大谷仍繼續擔任指定打擊，但狀況不佳，後續3個打席皆吞下三振。尤其在第八局的第5打席，面對外角球被判為好球後，大谷顯得不滿，仰望天空表達無奈。本場最受矚目的焦點莫過於大谷與昔日隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout） 的交手。兩人自2023年WBC決賽後首次於正式賽再度對決，首打席大谷連飆速球，最後用招牌Sweeper成功讓楚奧特見三振，引爆現場熱烈反應。到了第4局，大谷再次用101英哩（約162公里）的外角速球，讓楚奧特再度被三振，震驚全場。雖然開局氣勢如虹，但大谷在第2局遭遇亂流。先被瓦德（Taylor Ward）轟出中右外野方向全壘打，隨後再被孟卡達（Yoan Moncada）敲出二壘安打，並被犧牲飛球送回第2分。儘管他迅速回穩，3局投出3上3下，並在後續回合持續壓制對手，仍在第5局能看出他因投球數過多體力明顯下滑，未能投滿道奇主帥賽前預設的5局就退場，與勝投資格擦身而過，留下一、二壘危機交棒給牛棚。退場時繳出主投4.1局、飆7K、失4分的成績。比賽的轉捩點發生在第8局。道奇後援投手弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）連續投出2次四壞球，導致壘上有人的壓力驟增，羅伯斯緊急再推上亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）救援。雖然他成功解決一人化解一部分危機，但隨後被天使的奧霍皮（Logan O’Hoppe）擊出中間方向的關鍵安打，送回2分完成逆轉。這場比賽再度暴露出道奇牛棚的隱憂，關鍵時刻無法穩住陣腳，使得球隊吞下連敗苦果，也讓原本穩居國聯西區第一的他們，睽違108天後將首位拱手讓出，給了近期勢如破竹的教士隊。