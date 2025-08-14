我是廣告 請繼續往下閱讀

市場對聯準會（Fed）下月啟動降息的預期持續升溫，美國股市週三全數走高，不過台北股市昨（13）日創下歷史收盤新高後，今（14）日遇到拉回賣壓，開盤下跌111.52點、來到24258.5點，雖然早盤一度翻紅，不過空方仍舊略勝一籌，終場下跌131.92點或0.54%，收在24238.1點，成交量為4735.33億元。不過中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.32點、來到243.65點，全日都在盤上震盪，終場上漲2.2點或0.9%，收在245.53點，日K連6紅，持續沿著5日線向上攻擊，成交量為1545.87億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台玻、富喬、華通、南亞、亞光；個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、鴻海、亞光、華星光。權值股漲跌不一，今日壓盤重心就在於昨日創高的台積電，開盤以1185元盤下開出，隨後一路走低，最後一盤更是爆出5299張賣單，終場下跌25元或2.08%，收在1175元，跌破5日線，拖累大盤指數就有199點，也就是說扣除台積電所帶來的跌點，台股是呈現走高的。今日下午召開法說會的鴻海則是表現相對強勁，早盤在盤面震盪，尾盤出現買單敲進，終場上漲1元或0.5%，收在199.5元，距離「郭台銘退休價」200元只差0.5元，5日線失而復得；聯發科則是開平走高，終場上漲20元或1.46%，收在1390元，成功站上月線關卡。跟著台積電一同壓盤的還有AI概念股，和碩下跌逾7%，奇鋐下跌逾4%，嘉澤下跌逾3%，技嘉、所羅門下跌逾1%。不過雖然台積電遇壓拉回，但台積電概念股卻一片紅通通，上下游廠不受影響，光罩、達興材料、長興、穎崴、精測攻上漲停板，其中精測正式加入千金股行列，台股正式擁有24千金，其他個股也同步走高，漢磊一度攻上漲停，可惜沒有鎖住，終場上漲逾9%，濾能上漲逾7%，迅得、雍智、台特化上漲逾4%，旺矽、創意、世芯-KY上漲逾3%。此外，PCB族群依舊是資金心頭好，博智、柏承、達航科技、亞泰金屬、德宏、燿華、毅嘉、金居攻上漲停板，其中金居再創新天價，華通漲停沒有鎖住，終場漲逾9%，聯茂上漲逾6%，精成科上漲逾5%，富喬、群翊、尖點、嘉聯益、瀚宇博、定穎投控、台燿上漲逾4%。強恆強的還有機器人概念股，瀧澤科攻上漲停價49元，迅得、雷虎上漲逾4%，東台上漲逾3%，陽程、樺漢、福裕、威盛、晶焱、裕隆上漲逾2%。此外，挪威主權基金近期公告最新持股投資名單，其中台灣光通訊股王光聖持股大幅增加，帶動今日股價上漲逾5%，其他挪威主權基金持股的相關矽光子族群同步走高，立碁、上詮、華星光、創威、波若威、穎崴攻上漲停板，聯鈞上漲逾5%，光焱、眾達-KY、聯亞、台燿上漲逾4%，前鼎、旺矽上漲逾3%。非電族群由生技股領軍，國邑*、博晟生醫、長興攻上漲停板，三顧、訊聯上漲逾8%，合一上漲逾5%，訊聯基因、泰福-KY上漲逾4%。