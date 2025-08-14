我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《流星花園》紅遍亞洲，戲中成為一對的大S（中）與言承旭（左二），戲外曾經傳不和，但多年之後彼此已經化解不愉快，言承旭近日前往大S墓地悼念，很多粉絲感動。（圖／摘自IMDb）

▲傳奇團體F4（如圖）近日在五月天的演唱會上合體，造成熱烈話題。（圖／翻攝自相信音樂微博）

▲柴智屏（左）與《角頭》系列監製張威縯宣布合作拍攝根據日本動漫改編的電影《後街女孩》，將彼此擅長的偶像造星與黑幫情義做結合。（圖／記者蘇詠智攝）

「偶像劇之母」柴智屏宣告要和近年在台灣票房屢創佳績的《角頭》系列監製張威縯合作新片《後街女孩》，將彼此擅長的偶像造星與黑幫情義做結合。她當年以《流星花園》將大S與F4捧為亞洲知名偶像，昨（13）日F4中的言承旭特別到金寶山玫瑰園悼念今年2月在日本病逝的大S，不少粉絲感動。柴智屏也說道：「大S永遠都在我心裡面。」F4多年後合體亦是話題焦點，柴智屏表示有受邀出席，卻因為買到GD權志龍當晚演唱會的票，只能錯過。柴智屏過往不少偶像劇取材自日本漫畫，除了籌備中的《後街女孩》，最具代表性的當然是《流星花園》，不僅在台開出收視紅盤，也在亞洲各地大受歡迎，菲律賓、泰國、韓國等地都有死忠粉絲，還帶動各地翻拍的風潮，儘管如此，台灣版的選角依舊被認為最出色。當初慧眼相中大S與F4的柴智屏，對於F4再度合體、大S卻不幸早逝，心中也非常感慨，嘆道：「我們都很懷念大S，無論有沒有去看她，但我的心裡面都忘不了這麼美好的孩子，她永遠在我心裡面。」而自己打造、組成的F4在各方矚目下世紀合體，再度成為話題焦點，柴智屏卻沒有在他們於五月天演唱會上出現時親眼目睹盛況，她解釋道：「我有受邀，F4之中有人邀請我，可是剛好就買到GD演唱會的票了，而且他們合體的那一場之前，我也已經去看過五月天的演唱會，所以當晚就沒有到場。」對於捧新秀始終很有興趣的柴智屏，這次在《後街女孩》也有意尋找新人來擔任片中最重要的女團成員，是否再造媲美當年F4的輝煌佳績？大家不妨拭目以待。