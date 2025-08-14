我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風來襲，桃園國際機場昨（13）日受強風豪雨影響，取消多架次航班，更有多班次轉降其他機場或返航。有臉書網友昨發文稱，班機降落台中機場後不被允許下機引發議論。對此，泰越捷航空表示，後續協調後已讓旅客在台中機場下機，接駁送返桃園機場。昨日因颱風來襲，桃園機場多班次航班轉降至其他機場，有網友發文表示，搭乘泰越捷航空VZ567航班，班機轉降台中軍機場，機長卻不允許乘客下機，並表示要載回桃園，機上乘客多次表達拒絕再飛，但仍未獲准下機，有網友更稱，移民署已同意乘客下機，但航空公司堅持原計畫。由於颱風期間飛航風險高，轉降與返航皆屬標準安全程序，能否下機可能需視航權、邊檢與航空公司安排而定。13日因楊柳颱風來襲導致強風，包括南方航空、國泰航空都有回航，此外華航、星宇、越捷等都有轉降情況。對此，泰越捷航空表示，為本次航班延誤造成旅客的不便與困擾，致上最誠摯的歉意。泰越捷航空說明，本次 VZ567 航班因受颱風惡劣天候影響，基於飛航安全考量，航機於飛行途中轉降至台中機場。在轉降期間，我們的團隊第一時間與台中機場及相關單位積極協調，並考量到旅客的權益與需求，最終在符合飛安規範的前提下，讓旅客能在台中機場下機，並立即安排專車接駁，將所有旅客送返桃園機場。泰越捷航空提到，將持續秉持飛安第一的原則，盡力確保每位旅客的旅程安全。